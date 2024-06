Congo-Brazzaville: Biz Ice sur scène pour ses quinze ans de carrière

Celui qu'on appelle Molakisi, Biz Ice, artiste international qui a porté sa pierre à l'édifice du rap congolais par ses textes sera sur scène, le 15 juin, à l'Institut français du Congo (IFC), pour un show exclusif qui régalera le public de ses classiques hors pair, mais aussi par son univers qui mélange couleurs et rythmes afro.

"Le king est de retour". Tels sont les mots de Biz Ice, figure de proue du rap et des musiques urbaines sur les deux rives du Congo. Ce retour sur scène coïncide avec la célébration de ses quinze ans de carrière musicale, avec près d'une trentaine de titres sur le marché tels que "Kota pona", "Mal à l'aise", "Mosala", "Sala boyé", "Aime-moi", "Tosi to lembi", "Tala nga", "Tout ça on connaît", "Pona yo" et bien d'autres. Qu'il s'agisse de ses tubes classiques ou ses dernières sorties, l'artiste démontrera son savoir-faire pour offrir au public un spectacle impressionnant qui captivera et ravira les coeurs de ses fans et les enveloppera dans une série de refrains vibrants, de vers percutants aux rythmes entraînants.

« Je suis ravi d'annoncer que je vais célébrer mes 15 ans de carrière musicale avec un concert exceptionnel. Rejoignez-moi pour ce moment inoubliable où nous célébrerons les moments forts de ces 15 années incroyables. J'invite chaleureusement tous mes fans et partenaires à se joindre à moi pour cet événement extraordinaire. Ensemble, faisons de cette soirée un véritable spectacle mémorable », a déclaré l'artiste.

%

Ses performances live sont une célébration passionnée de la musique urbaine, combinant lyrisme puissant et énergie brute pour créer une atmosphère de joie et de bonne humeur. Assister à ce concert à l'IFC, ce sera vivre une expérience musicale inoubliable. « Accepte ce qui est, laisse ce qui était, aie confiance en ce qui sera. Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. L'on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait », a-t-il dit.

Ce concert, il l'abordera avec beaucoup plus de maestro et professionnalisme devant un public qu'il imagine enflammé, où allégresse et émotion se mélangeront pour donner un spectacle vitaminé. L'artiste continue de marquer des fans, son succès n'ayant jamais baissé. Il aime manifestement la scène et dégage de l'énergie. « On va écrire l'histoire ensemble. J'ai donné vie à beaucoup de carrières, certains ne cessent de cracher dans la soupe qui les a faits exister et d'autres ont collaboré avec moi pour vivre musicalement. A la nouvelle génération, démarquez-vous pour votre travail, car c'est grâce à cet acharnement dans le travail que je reste au sommet et que certains n'arrivent pas à écrire une chanson sans même lâcher des piques inutiles à mon égard », exhorte Biz Ice.

De son vrai nom Grâce Jaurès Malela, Biz Ice est un rappeur et chanteur d'afro beat congolais. Il est notamment le fondateur du studio Katioka Records et du label Violence Musique qui produit plusieurs autres artistes évoluant dans la musique urbaine. En 2023, il sort l'album « Zwa nga bien » vol II", et un peu plus tard, le clip « Rap toko-toko » qui connaît un vrai succès. Il a collaboré avec Mbilia Bel, en participant à son album « Panthéon » et en réalisant une tournée africaine. En 2014, il présente, au cours d'un concert à l'IFC, son clip « To lembi » qui signifie en français « Nous sommes fatigués », éveillant la conscience des hommes politiques de son pays. La même année, il participe à la célébration des 20 ans d'existence de l'émission " Couleurs tropicales" sur la Radio France internationale au côté des artistes tels Youssoupha.