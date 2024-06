Ile Maurice: Franklin sous la menace de nouvelles accusations à Maurice

Jean-Hubert Célerine, plus connu sous le nom de Franklin, a été condamné, le 6 juin, à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour son implication dans un réseau de trafic de drogue entre La Réunion et Maurice.

Avec le système de réduction des peines en vigueur à La Réunion, il purgera probablement moins de temps en prison. Depuis son arrestation en février 2023, les biens de Franklin, y compris ses comptes bancaires et ses propriétés immobilières, ont été gelés. Bien que l'accusation de blanchiment d'argent contre lui ait été annulée devant le tribunal de Bambous pour faciliter son extradition en juin, ses biens resteront gelés. La Financial Crimes Commission (FCC) prévoit de déposer une nouvelle accusation contre lui à son retour à Maurice.

Une fois sa peine purgée à La Réunion, Franklin devra revenir à Maurice, où de nouvelles accusations l'attendent. Normalement, les ordres de gel des avoirs et des comptes bancaires sont annulés lorsque les affaires sont classées sans suite.

Cependant, dans le cas de Franklin, la situation est différente. Ces biens resteront toujours sous séquestre à Maurice. La FCC prévoit de déposer une nouvelle accusation contre lui à son retour à Maurice. Pour son extradition, les charges de blanchiment d'argent qui pesaient sur Franklin ont été rayées devant le tribunal de Bambous le 31 mai.

%

L'enquête sur Franklin a été menée par la Financial Intelligence Unit (FIU), qui a gelé plusieurs de ses biens et ceux de ses proches à la suite de son arrestation par l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) le 7 février 2023. Cette arrestation était principalement pour blanchiment d'argent et non pour trafic de drogue. Parmi les biens gelés figurent plusieurs comptes bancaires, des sociétés telles que Ti Mimi Grill et Topfleet Car Rental, ainsi que divers véhicules, dont une Ford Raptor, une BMW, une Hyundai et une Suzuki Swift.

Deux speedboats, un jet ski, un bateau et 60 voitures appartenant à sa société Topfleet sont également saisis. Les propriétés immobilières de Franklin, dont une maison à La Gaulette et une autre au Morne, sont aussi touchées par ces mesures de gel. Parallèlement, l'enquête se poursuit au niveau de la FCC concernant plus d'une dizaine de personnes considérées comme des prête-noms de Franklin.

Son retour à Maurice, après avoir purgé sa peine à l'ile soeur, ne signifiera pas la fin de ses démêlés avec la justice. Depuis son arrestation, Franklin n'avait pu donner que quelques dépositions à la FCC, anciennement ICAC, car les enquêteurs prévoyaient d'interroger plusieurs autres personnes avant de le confronter à des preuves. La FIU devrait réitérer sa demande devant la Cour suprême pour que les attachement orders soient renouvelés sous motif que l'enquête est toujours en cours.