Madagascar: Coopération décentralisée - L'hygiène et l'assainissement au centre des débats

Dans le cadre de la coopération décentralisée, chaque année, l'ambassade de France, par le biais du Service de coopération et d'action culturelle (Scac), organise deux réunions avec les communes bénéficiaires des appuis techniques et des partenariats.

Une initiative qui permet d'effectuer des partages et des échanges d'expériences entre les communes impliquées dans le partenariat. Cette année, le dix-septième atelier a vu la participation des communes de Soavinandriana Itasy, la Commune Urbaine de Toamasina et Mahajanga (CUM) et s'est déroulé à l'Hôtel Baobab Tree à La Corniche Mahajanga les 5 et 6 juin derniers.

«L'assainissement et l'hygiène étaient les thèmes principaux de l'atelier, soutenu par le partenaire Gescod au sein de la commune de Mahajanga. Cet atelier a mis en avant le Code d'Hygiène et d'Assainissement de la Commune Urbaine. La gestion des déchets, comprenant le tri à la source au niveau des marchés, l'enlèvement et le traitement des déchets, tous des projets soutenus par Gescod, a également été présentée lors de la réunion», a expliqué le responsable municipal.

Des visites sur le terrain, notamment dans les marchés principaux pour le tri à la source, et à la décharge à Mangatokana, ont été réalisées.

Il convient de rappeler que depuis 2010, Gescod apporte son appui à la commune de Mahajanga dans le domaine de l'assainissement (coopération décentralisée avec le département du Bas-Rhin) et de la propreté urbaine (coopération avec Mulhouse).

%

En 2013, une subvention de l'Union européenne a permis de structurer une chaîne complète d'assainissement, allant de la pré-collecte à la transformation et à la valorisation.

Le projet ASSMA (Assainissement de la Ville de Mahajanga) a abouti, entre autres, à la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange, de trente-et-un blocs sanitaires publics, de quatre cent cinquante-six latrines familiales, de quatorze bennes à ordures et à la structuration des services communaux.

En outre, les participants ont eu l'occasion de découvrir le LittoSim, le nouveau dispositif de simulation participative dans la lutte contre la submersion marine.