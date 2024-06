Madagascar: Pure Play Football League - Démi - Finales - Elgeco Plus s'impose contre 3FB à l'aller

La première demi-finales des Play-offs s'est tenue hier au By Pass. Elgeco Plus a battu à domicile 3FB de Toliara lors de la première manche.

Victoire à domicile. Elgeco Plus est à un pas de la finale de la Pure Play Football League. Le club d'Analamanga, vainqueur en titre de la Coupe de Madagascar, a battu hier 3FB Toliara d'Atsimo-Andrefana sur le score de 1 à 0 sur sa pelouse lors de la première demi-finales aller au By Pass. L'équipe hôte a dominé la rencontre. L'ancien attaquant de l'Ajesaia, Fenohasina, a été l'auteur de l'unique but de la victoire pour le seul club d'Analamanga encore en lice en Final 4, juste avant la pause (43e).

Les deux formations ont joué prudemment lors de la première demi-heure de la rencontre. « Nous avons raté quelques occasions. Notre but est intervenu un peu tard. Nous avons intensifié l'offensive au retour des vestiaires. Nous avons tout fait pour chercher le but décisif en deuxième période. Nous avons eu trois occasions nettes ratées. Safidy a même eu une occasion toute faite devant une cage sans gardien mais il a échoué à la finition », a déclaré Andry Hildecoeur, entraîneur de l'Elgeco Plus. La demi-finale retour entre 3FB et Elgeco Plus se tiendra le dimanche 23 juin au stade Maître Kira à Toliara.

Vers un doublé

Entre-temps, Elgeco Plus jouera encore les quarts de finale de la Coupe de Madagascar dimanche contre l'Ajesaia, toujours au By Pass. À ce rythme, ce club d'Analamanga se rapproche d'un doublé.

« Nous envisageons de rallier Toliara en début de semaine prochaine pour poursuivre sans tarder la préparation sur place », confie l'entraîneur de l'équipe du By Pass. La deuxième demi-finales aller de la PFL entre Zanakala FC Haute Matsiatra et Disciples FC Vakinankaratra aura lieu dimanche au stade d'Ampasambazaha à Fianarantsoa.

En quarts de finale, Elgeco Plus a éliminé le club champion en titre, Fosa Juniors FC Boeny, sur le score de 2 à 0 à l'aller à Mahajanga et un partout au retour au By Pass. 3FB a de son côté éliminé l'ASA Nosy-be Diana sur un score de 3 à 2 à l'aller comme au retour. Disciples FC a pour sa part écarté Tsaramandroso Formation FC Boeny et Zanakala FC a disposé de l'AS Fanalamanga. La finale est programmée le 30 juin, date butoir de l'engagement à la Ligue des champions africaine.