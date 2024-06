Madagascar: Bollywood Glam Night - La star indienne Arjun prête à faire vibrer le pays

La première édition de la soirée «Bollywood Glam Night» s'annonce inoubliable et promet de faire vibrer Madagascar au son des tubes de la star indienne Arjun. Prévue pour le 22 juin au Novotel Ivandry, cette soirée sera un événement riche en échanges culturels entre Madagascar et l'Inde, avec des performances spectaculaires assurées par Arjun, Gaei de Madagascar, le groupe de danse Krumania de l'île Maurice, et DJ Harpz de l'Inde.

Hier, une conférence de presse s'est tenue au campus Telma Andraharo en présence des organisateurs de l'événement comme Ami Vision, Telma Madagascar, et Bôgasy. «C'est une opportunité de mettre en avant l'interculturalité. Bollywood Glam Night renforce déjà la relation entre l'Inde et Madagascar en favorisant l'apprentissage et la découverte de la culture de l'autre, riche en échanges et partages», souligne Mamy Henintsoa Randrianjatovonarivo, responsable de communication au sein de Telma.

Arjun, célèbre chanteur, auteur-compositeur et producteur indien, est sous contrat avec la prestigieuse maison de disques indienne T-Series. Pour sa première apparition à Madagascar, il présentera ses succès comme «Can't Forget You» et «Suit», promettant une soirée inoubliable. Arjun ouvre ainsi la voie à d'autres stars de Bollywood et internationales qui pourraient venir se produire à Madagascar dans le futur.

«Cet événement est le premier organisé par Ami Vision, avant notre installation permanente dans le pays. Nous avons choisi Arjun pour sa célébrité internationale, notamment en Afrique. Arjun possède également une forte présence sur les réseaux sociaux, comptant 1,5 million de fans sur Facebook, 560 000 abonnés sur Twitter et 2 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify», rapporte Amina Ghivalla d'Ami Vision. Après le spectacle, Arjun prévoit de rester une semaine à Madagascar pour mener des actions sociales, notamment en visitant plusieurs centres d'orphelinats. La deuxième édition de la Bollywood Glam Night est déjà programmée pour octobre, avec la participation de neuf artistes internationaux dans le but de promouvoir le tourisme à Madagascar.