Madagascar: Telma - Coupe de Madagascar - Disciples FC élimine de justesse Fosa en quarts

Victoire sur le fil à la dernière minute. Disciples FC élimine de justesse dans le temps additionnel par 2 à 1 Fosa Juniors FC en quarts de finale de la Coupe de Madagascar hier au By Pass.

L'équipe de Vakinankaratra a ouvert le score à la 16e minute, but inscrit par Faniry. La rencontre a été sous tension et musclée. Les deux formations ont joué à dix à la 77e minute après l'expulsion du gardien de but des Félins, Haja et Tino du Disciples FC. Ce dernier a tenté de récupérer brusquement le ballon dans la main du portier de Fosa. Ce dernier a par la suite donné un coup de tête à Tino.

L'arbitre central a décidé d'expulser les deux joueurs. Le deuxième gardien de but de Fosa Juniors FC, Flavio, a ensuite remplacé Haja. Fosa a nettement dominé la rencontre en deuxième période tandis que Disciples FC s'est contenté des contre-attaques. Les Majungais ont égalisé dans le temps additionnel, but signé Arissa (91e). L'équipe d'Antsirabe a vite joué la remise en jeu et a marqué très rapidement en seulement une quinzaine de secondes le but de la victoire, signé Bolo (92e). L'équipe de Vakinankaratra est ainsi qualifiée en demi-finales.

« Nous avons consacré beaucoup de temps à la préparation de ce match. Nous avons aussi l'habitude de jouer sur ce terrain... Nous poursuivrons sans relâche notre préparation car nous allons jouer la demi-finale de la PFL aller dimanche à Fianarantsoa contre Zanakala.

Nous ferons de notre mieux pour y arracher une autre victoire », confie l'ancien capitaine des Scorpions, Mamisoa Razafindrakoto, coach du Disciples FC. Deux clubs ont déjà validé leur ticket pour les demi-finales le 3 juin. Inate FC Rouge a éliminé Uscafoot (1-0) et CFFA a écarté Zanakala FC (2-1). Disciples affrontera CFFA en demi-finale et Inate FC Rouge rencontrera le vainqueur entre Elgeco Plus et Ajesaia, dernier quart programmé ce dimanche.