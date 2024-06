Angola: ANGOTIC 2024 - Conférences et signature de protocole marquent le premier jour

Luanda — La tenue de conférences et la signature de mémorandums ont marqué le premier jour de la 4ème édition du Forum international des technologies en Angola "ANGOTIC 2024", inauguré jeudi par le Président de la République, João Lourenço.

Entre autres activités, le forum a accueilli un panel de haut niveau, témoigné par les ministres de la Science et Technologie de la Zambie, Félix Mutati, des Ministres des Télécommunications, Technologies de l'Information et de la Communication de la Namibie, Emma Theofilus, et de l'Angolais Mário Oliveira.

Les participants ont adopté des approches ciblées et plus thématiques, développées par des intervenants nationaux et étrangers, directement liées au thème de l'événement « numériser, connecter et innover », avec un accent sur « La révolution de l'intelligence artificielle pour le développement des affaires».

La journée d'ouverture a également été marquée par une séance plénière, organisée par le « géant » des télécommunications Huawei, en plus de 11 réunions parallèles.

Lors de cette rencontre, l'Institut national de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM) et l'entreprise chinoise ont signé un protocole d'accord pour stimuler le développement des startups dans la province de Huila.

Après l'inauguration de l'événement, le Président de la République a visité plusieurs stands, interagissant avec les exposants et, quelque temps après, il a discuté, avec le fondateur du Groupe Elsewey, Ahmed Elsewey, des aspects liés aux investissements de cette entreprise dans le secteur énergétique dans le pays.

Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a également pris la parole lors de la séance d'ouverture, soulignant l'investissement de l'Exécutif dans la « transformation numérique » de l'économie et de la société, visant le bien-être de la population.

L'ANGOTIC 2024, qui se déroule du 13 au 15 de ce mois, est un événement mondial organisé par le gouvernement et vise à promouvoir le débat autour des thèmes actuels, mondiaux et futurs des TIC, le partage des connaissances et à faciliter la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants et experts.