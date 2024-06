Angola: ANGOTIC2024 - Huawei forme plus de trois mille jeunes aux technologies de l'information

Luanda — Plus de trois mille jeunes ont bénéficié, ces derniers mois, d'une formation intensive dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), dans le cadre d'un protocole entre la multinationale chinoise Huawei et le Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS), a appris vendredi l'ANGOP.

L'information a été fournie par le chef de produit de Huawei, Felizberto Njele, ajoutant que le projet concerne principalement les étudiants des 18 provinces du pays et vise à contribuer au développement technique et technologique du pays, à travers la formation et la qualification de jeunes talents et spécialistes angolais.

Selon le responsable, qui parlait dans le cadre de la 4ème édition du Forum International des Technologies en Angola (ANGOTIC-2024), le programme prévoit former environ 10 mille jeunes.

« Avec ce programme, nous souhaitons que les jeunes découvrent les dernières technologies lancées dans le monde, ayant ainsi la possibilité d'avoir un CV riche pour pouvoir entrer sur le marché du travail. C'est notre vision, c'est notre engagement pour l'avenir », a-t-il souligné.

L'ANGOTIC 2024 se déroule jusqu'à samedi (15), au Centre de Conventions de Talatona, sous la devise « Numériser, connecter et innover », avec la participation de 125 startups et 70 entreprises exposantes, en plus de 170 participants, dont des conférenciers et modérateurs.

Le forum vise à promouvoir le débat sur des sujets actuels, mondiaux et futurs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, à partager les connaissances, à faciliter la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants et des experts, ainsi qu'à présenter les innovations et les tendances du secteur, et devrait servir de facteur de soutien pour la diversification économique nationale.