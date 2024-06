Afrique: L'Angola défend une approche prudente en matière d'IA

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, a déclaré jeudi, à Addis-Abeba (Éthiopie), qu'il était impératif d'adopter une approche éthique et prudente face aux problèmes inhérents à l'intelligence artificielle (IA).

Selon un communiqué de presse, s'exprimant lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA, qui avait pour thème "l'impact de l'IA sur la paix et la sécurité en Afrique", le diplomate a souligné la nécessité d'assurer l'opérationnalisation de cet outil moderne au profit de la société dans son ensemble, en protégeant les valeurs et les droits fondamentaux des citoyens.

« L'intelligence artificielle est largement reconnue comme un outil doté d'un potentiel de transformation important, en particulier lorsqu'il s'agit de relever les défis de l'instabilité, des conflits et du sous-développement économique en Afrique », a déclaré l'ambassadeur Miguel Bembé.

Dans ce contexte, il a souligné, parmi les défis, le manque d'infrastructures technologiques, les limites des compétences techniques, les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données, la diffusion de fausses informations et l'utilisation abusive potentielle de l'IA dans le domaine militaire et de sécurité.

Il a jugé essentiel de veiller à ce qu'il soit développé et utilisé conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme et humanitaires, dans le but « d'avoir un impact positif sur des domaines importants pour la paix et la sécurité en Afrique ».

Il a défendu la création de réglementations claires et l'élaboration de politiques pour superviser leur utilisation, garantissant la protection des données et la vie privée des citoyens, ainsi qu'une collaboration étroite avec d'autres pays africains pour harmoniser la législation et ajuster les meilleures pratiques.

L'ambassadeur Miguel Bembe a encouragé l'établissement de partenariats entre les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales pour développer et financer des projets d'IA et le soutien à l'innovation locale et à des investissements dans des infrastructures numériques robustes, en particulier dans les régions rurales et sous-développées.

Il a préconisé la mise en oeuvre de programmes de formation dans le domaine de l'IA, notamment destinés aux femmes et des jeunes, afin de garantir que leurs besoins et préoccupations, principalement d'ordre éthique, soient satisfaits.

Il a conclu que la collaboration entre les États membres de l'Union africaine, la société civile et le secteur privé est essentielle pour définir une stratégie cohérente et efficace, visant à accompagner le processus complexe d'insertion de l'Afrique dans le monde de l'IA contrôlée, face aux enjeux de souveraineté, la prolifération des conflits armés et du terrorisme transnational, entre autres défis à la paix et à la sécurité sur le continent.