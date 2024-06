Angola: Cuando Cubango - La police démantèle des suspects d'exploitation illégale de diamants

Menongue — La Police Nationale de la province de Cuando Cubango a présenté ce vendredi, dans cette ville, un groupe de criminels présumés qui se consacraient à l'exploitation de diamants dans la municipalité de Mavinga.

Se confiant à la presse, le porte-parole de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur, le surintendant principal Augusto Tomás, a informé que l'arrestation est le résultat de la coopération des corps de police criminelle et d'autres forces de défense et de sécurité dans le cadre d'une micro-opération appelée « Exploitation zéro » dans laquelle il a été possible d'arrêter 13 hommes, parmi lesquels des nationaux et des étrangers âgés de 20 à 60 ans.

Parmi les nationaux, la détention d'un chef de village chargé de réaliser les rituels avant l'exploitation des minerais.

Le surintendant chef a déclaré que les criminels présumés effectuaient l'exploitation de minéraux stratégiques (diamants) dans les villes de Bangani, Capembe et Benda, situées à 70,72 et 73 kilomètres à l'est du siège municipal de Mavinga, zones connues d'exploitation minière.

Durant l'opération, la police a saisi 77 pelles, 30 tamis, 14 houes, 19 tuyaux, 15 motopompes, 15 tubes d'aspiration, 14 pioches, 5 seaux, une balance à minéraux et quatre motos qui étaient utilisés pour cette pratique.

Le porte-parole de la délégation provinciale du ministère de l'Intérieur a appelé les citoyens à s'abstenir de commettre des crimes contre l'environnement et d'autres délits connexes et à dénoncer les contrevenants.