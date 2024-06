Gambie: Le Président Barrow sollicite l'examen et la mise en oeuvre des recommandations du Dialogue National

Le Comité Préparatoire du Dialogue National a présenté à Son Excellence le Président Adama Barrow le rapport de la première phase du dialogue national (ND) à la Résidence Présidentielle.

Au cours de la présentation, le dirigeant gambien a souligné l'importance du dialogue dans les mécanismes de recherche de consensus pour le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile, et ce, en vue de l'identification et de la résolution des questions d'intérêt national.

Le président Barrow a également renouvelé sa promesse de veiller à ce que les recommandations formulées par le comité préparatoire soient examinées et mises en oeuvre par le gouvernement.

Le président a insisté sur la nécessité de maintenir la tolérance religieuse, soulignant que toutes les confessions continueront d'être traitées sur un pied d'égalité. Il a révélé que le cabinet examine présentement le projet de constitution 2020 qui sera présenté à l'Assemblée Nationale pour adoption.

Le Dialogue National est le premier en Gambie initié par l'administration du Président Barrow dans le but de favoriser la cohésion nationale et réaliser le thème : « La responsabilité collective de préserver la nation, de sauvegarder l'État et de sécuriser nos ressources. »

Les principales recommandations sont les suivantes:

- L'importance de la responsabilité collective pour protéger l'intégrité et les ressources nationales.

- Encourager les dirigeants politiques à favoriser un dialogue ouvert et inclusif, en mettant l'accent sur l'unité nationale et la paix.

- Réintroduire le projet de Constitution 2020 à l'Assemblée Nationale.

- Renforcer les secteurs productifs de l'économie (sécuriser nos ressources marines et terrestres).

- Le gouvernement doit être impartial dans ses relations avec tous les groupes religieux du pays.

- Accélérer l'abrogation des lois draconiennes sur la presse.

- Fournir des programmes de qualité et adéquatement structurés pour le développement de compétences en fonction des demandes du marché en vue de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les migrants de retour dans leur pays, afin de faciliter leur intégration socio-économique.