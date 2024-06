Gabon: Mouetse - Pisciculture comme réponse pour l'indépendance économique de la femme rurale nynoise

L'indépendance financière par l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme rurale comme voie de sortie des différentes violences sont entre autres batailles que mènent Mariette Raissa Kombila et les femmes de son association "Mouetse". Sous la houlette de Sonia Manomba, Déléguée spéciale adjoint de la ville de Tchibanga, le projet a connu un franc succès grâce à l'assiduité, la détermination et la volonté de Richard Mfoumbi, Sabine Marcelle Matchiendy et Serge tous membres de l'association Mouetse.

L'activité de pisciculture de l'association "Mouetse" vient de porter les fruits de ses retombées. La pêche est abondante et la vente profitable pour ces femmes qui ont cru au projet. Tout commence par une mission de prospection menée dans la province de la Nyanga. C'était en novembre 2023. L'Unesco et la Fondation Salvador Soler, appuyés techniquement par le ministère en charge de la Pêche, et la Direction Générale de l'Économie sociale et solidaire avaient procédé à la formation et à la dotation en matériels, aux femmes et aux jeunes nynois.

Engagée dans la lutte contre les discriminations à l'endroit des femmes et notamment les violences faites aux femmes au sein du couple, l'association Mouetse via sa présidente, a trouvé un réponse parmi tant pour sortir la femme de la dépendance financière et à la rende moins vulnérable, moins assujettie et surtout autonome. "Lutter contre ce fléau que sont les violences faites aux femmes, c'est chercher à redorer et à valoriser l'image de la femme. L'épanouissement économique de la femme rurale passe par l'entrepreneuriat qui pourrait donner aux femmes de l'arrière pays leurs lettres de noblesse d'antan. " fait savoir Mariette Raissa Kombila.

Après six mois d'élevage, les femmes de l'association Mouetse ont procédé, sous les regards témoins de certaines autorités telles que le Directeur Provincial de la Pêche, l'association a procédé au premier jet de pêche et de vente des silures et tilapias qui avaient déjà atteint leur maturité. "Ce fut un immense plaisir et une expérience satisfaisante d'avoir contribué et participé à cette belle expérience qui est l'élevage de poissons hors sol" témoigne Sabine Marcelle Matchiendy.

Quelques mois plus tard, juin 2024, précisément le 12, après avoir lancé cette activité de pisciculture, les femmes de l'association Mouetse se réjouissent de l'aboutissement de leur projet. Elles ont, non seulement, procédé à la pêche, mais surtout, à la vente de leur produit halieutique, motivées et menées par Sabine Marcelle Matchiendy.

"C'est avec un sentiment de satisfaction que l'association Mouetse, vient remercier de manière particulière nos différents partenaires dont le ministère de l'Agriculture, la Pêche et l'Élevage via son Directeur de la Pêche, Brice Didier Mabert, la Direction de l'Économie Sociale et Solidaire, l'Unesco et la Fondation Salvador Soler d'Espagne. Ils ont contribué de plusieurs manières, à la mise en oeuvre de ce projet" lance t-elle.