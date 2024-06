Gambie: Les voix de la résilience

Renforcer la santé mentale et le soutien psychosocial aux survivants de violences sexuelles fondées sur le genre pour aider à rétablir la paix

« Pendant plus de 13 ans, nous n'avons jamais eu l'occasion d'avoir une conversation pacifique », a déclaré Modou Satou Secka, un survivant exilé du conflit en Gambie.

Il a rejoint les autorités locales, les représentants des femmes et les chefs religieux et traditionnels dans le cadre d'un dialogue communautaire dans la ville de Farafenni, promu par l'Association des femmes pour l'autonomisation des victimes (WAVE). Soixante participants ont discuté des questions liées à la violence sexuelle fondée sur le genre (VSFG) et des solutions à la discrimination et à la stigmatisation, en reconnaissant les déclencheurs de traumatismes et en s'employant à y remédier.

« J'espère que nous continuerons désormais à nous soutenir mutuellement », a dit Modou.

WAVE est une organisation locale soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, dans une initiative visant à intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS) dans les efforts de consolidation de la paix et à aider les survivants des victimes de violences sexuelles et sexistes à reprendre possession de leur vie, à guérir de leurs traumatismes et à reconstruire leur vie dans la dignité et avec ténacité.

« Le partenariat fournit une plateforme durable où les victimes peuvent être soutenues et habilitées à devenir des moteurs de changement », a déclaré Priscilla Yagu Shalom Ceesay, fondatrice et directrice exécutive de WAVE.

Dans les conflits et les contextes fragiles, les violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les filles sont exacerbées, avec des conséquences dévastatrices à long terme sur la santé mentale qui sont associées à des impacts psychosociaux sur la vie des survivantes. L'impact émotionnel de la violence diminue leur confiance, provoquant peur, divisions sociales et stress combinés à une insécurité permanente.

Pour les survivantes de violences sexuelles fondées sur le genre dans les conflits, la santé mentale et le soutien psychosocial sont essentiels à leur capacité à se réintégrer dans leurs communautés et à soutenir le processus de consolidation de la paix.

Pourtant, les services de santé mentale ne sont pas accessibles à tous les survivants de la violence sexuelle et sexiste. Sur le terrain, les interventions contribuent à panser ces « blessures invisibles » et à éviter la propagation de la violence, en aidant les communautés et les pays dans le processus de relèvement et de consolidation de la paix.

La fourniture de SMSPS a donné des résultats significatifs dans différentes régions de la Gambie. Les survivants de VSFG peuvent chercher de l'aide dans onze établissements équipés d'agents sociaux et de santé formés. De plus, la technologie s'est révélée être un allié puissant.

La radio et les débats locaux informent la population et sensibilisent les hommes, les jeunes et les femmes sur la consolidation de la paix, sur la cessation de la stigmatisation de la santé mentale et sur la nécessité d'accéder aux services. Connus localement sous le nom de « kenelengs », trente communicateurs ont reçu une formation sur l'élaboration de chansons, de satires et de courtes pièces de théâtre pour communiquer des messages sur les lignes d'assistance téléphonique VSFG, les centres à guichet unique et encourager l'utilisation des services SMSPS. Plus de 1 200 membres de la communauté sont en mesure de fournir un premier soutien aux survivants de VSFG.

Les points focaux du Centre gambien pour les victimes de violations des droits de la personne ont également été formés et équipés pour signaler les cas de VSFG et fournir un soutien psychosocial de base aux survivants dans leurs régions.