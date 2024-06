Burkina Faso/Ghana: Loukman Ashraf Tapsoba (Etalons U17) - Un avant-centre aux aptitudes énormes

Loukman Ashraf Tapsoba a terminé meilleur buteur du tournoi qualificatif de l'UFOA B U17 à Accra au Ghana avec cinq réalisations. Agé de 14 ans, le sociétaire du Réal du Faso est un buteur alliant puissance et explosivité, et encore doté d'un excellent jeu de tête...

Le tournoi UFOA-B des U17 d'Accra au Ghana a révélé cette année un futur crac devant les buts : le Burkinabè Loukman Ashraf Tapsoba. Le jeune attaquant a fait sensation en terminant meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations. Née le 30 mars 2010 à Ziniaré, le sociétaire du Réal du Faso est très vite attiré par le football comme les enfants de son âge. Déjà à 8 ans, il manifeste son intention de jouer au football. Son géniteur accède à sa requête et lui offre un ballon, à condition qu'il joue dans la cour familiale. « Quand je regardais les matches de football à la télévision, il était tout le temps à mes côtés. Il est un fan de Cristiano Ronaldo.

Il ne ratait aucun de ses matches sous aucun prétexte. Je pense que c'est de là qu'est né son amour pour le football », justifie, le géniteur Adama Tapsoba. Après la cour familiale, Loukman Ashraf Tapsoba retrouve ses camarades dans la rue et dans la cour de l'école primaire Ziniaré B. Avec sa force physique impressionnante et ses aptitudes, il est vite repéré par Élite sport international de Ziniare (ESIZ). « Je l'ai repéré lors d'un match au quartier entre enfants et ensuite je l'ai vu jouer à l'OSEP (NDLR : Organisation du sport à l'école primaire).

C'est ainsi qu'avec l'autorisation de ses parents, il a intégré le centre de mon club » se rappelle le président de l'ESIZ, Albert Somé. Bien qu'il soit très jeune, le meilleur buteur du tournoi qualificatif de la CAN U17 Côte d'Ivoire 2025, évolue avec les U12 alors qu'il n'a que 8 ans. « Le club a participé à plusieurs compétitions régionales et nationales auxquelles il a toujours été meilleur buteur » se souvient encore le président de l'ESIZ. Après quelques années à ESIZ, Loukman Ashraf Tapsoba passe un test en 2021 à Réal du Faso, un centre de football à Ouagadougou.

Il réussit avec brio au regard de son talent. Pour le coach Roland Kyelem, sa taille et sa puissance ont été d'un grand atout dans son recrutement. Assidu au travail, Loukman Ashraf Tapsoba réussit à s'imposer au Réal du Faso. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans le groupe des présélectionnés de la ville de Ouagadougou en avril 2024 pour le tournoi sous-régional des U17, UFOA-B, Ghana 2024.

Un véritable tueur devant les buts

Lors du regroupement avec ceux de Bobo-Dioulasso, le coach des Etalons U17, Oscar Barro découvre un avant-centre dont il rêvait. « Quand j'ai vu Loukman Ashraf Tapsoba à l'oeuvre pour la première fois, il m'a marqué par sa puissance. En le voyant jouer de loin, j'ai dit à mes adjoints que le petit doit avoir plus de 17 ans à cause de son explosivité.

Mais quand il s'est approché, j'ai trouvé qu'effectivement il était très jeune » a-t-il laissé entendre. Avant de poursuivre : « Au fur à mesure qu'on continuait, je me suis rendu compte que ses prises de balles, sa qualité technique individuelle était au-dessus de la moyenne. Il avait le profil de l'attaquant type que je voulais, à savoir quelqu'un capable d'aller dans les duels, capable de maîtriser les ballons, capable de créer de l'espace et capable de marquer aux abords des buts.

Et Loukman Ashraf Tapsoba avait toutes ses aptitudes ». Tout comme le maitre à penser des Etalons U17, Yannick Honoré Aka, entraineur des cadets du Réal du Faso avoue que l'élève de la classe de 4e n'a fait que progresser depuis son arrivée. En plus de ses aptitudes de footballeur, Yannick Honoré Aka reconnait en Loukman Ashraf Tapsoba, un garçon très volontaire, sobre, humble et très réceptif.

Meilleur buteur au Ghana, ce titre n'est pas un fait du hasard. « Il est très efficace devant les buts. Que ce soit de la tête ou du pieds, Loukman Ashraf Tapsoba est un véritable tueur devant les buts. Et il l'a toujours démontré à toutes les compétitions auxquelles nous avons eu à participer avec le titre de meilleur buteur » avoue Yannick Honoré Aka. Loukman Ashraf Tapsoba ambitionne devenir un joueur professionnel.

Désormais l'avant-centre du réal du Faso veut ressembler à l'argentin de l'inter Milan, Lautaro Martinez. Pour y parvenir, le coach Oscar Barro pense qu'il doit être un peu plus « bandit ». « On ne dit pas d'être indiscipliné, mais un footballeur doit être un peu bandit. Jusqu'à présent, Loukman Ashraf Tapsoba respecte trop ses adversaires. Aussi dans son positionnement dans les centres en retraits, il est attiré par les ballons. Il lui faudra travailler cet aspect devant les buts. Et il sera un grand attaquant » conseille-t-il. Mais en attendant, l'ancien pensionnaire de ESIZ s'offre des séances d'entrainements individuels en dehors de celles du centre afin de réaliser ses rêves.