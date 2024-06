Burkina Faso: Etalon en or - Edmond Tapsoba sacré champion

Le Burkina Faso a une fois de plus célébré l'excellence de ses sportifs évoluant à l'étranger lors de la deuxième édition de l'Étalon en Or, tenue ce jeudi à Ouagadougou. Le défenseur central du Bayer Leverkusen et champion d'Allemagne cette saison, Edmond Tapsoba, a été sacré meilleur sportif burkinabè évoluant à l'étranger.

Dans la catégorie « Étalon en Or - Disciplines Associées », c'est Hugues Fabrice Zango qui a remporté le trophée, soulignant son exceptionnelle contribution à l'athlétisme burkinabè. Quant à la nouvelle catégorie de cette édition, l' « Étalon en Or Burkindi », le prix a été décerné à Marthe Koala pour ses remarquables performances.

Le président du jury, Pascal Ouédraogo, a expliqué les critères rigoureux utilisés pour évaluer les candidats. « Trois étapes ont permis de faire les différents choix. En football, trois types de critères ont permis d'évaluer les joueurs : la performance individuelle et collective du joueur aussi bien en sélection qu'en club, les responsabilités du joueur en sélection et en club, et la perception du grand public matérialisée par les votes du public », a-t-il précisé.

Cette cérémonie a non seulement mis en lumière les réalisations exceptionnelles des athlètes burkinabè à l'international mais a aussi souligné l'importance du soutien et de la reconnaissance des talents nationaux.