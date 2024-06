Ile Maurice: Barlen Munusami - «Les piétons doivent être vigilants»

Prasad Lutchmee Bhowaneedin est la quatrième personne à perdre la vie après un accident avec un tram du Metro Express. Il est décédé hier matin après avoir été percuté par un tram à Sadally, Vacoas.

Avant lui, Gilbert Soobhee, 48 ans, un sans domicile fixe, avait connu le même sort, le 7 juillet 2023. Le drame s'est déroulé tout près de la station de Belle-Rose, vers 19 h 15. Le tram venait de Curepipe et se dirigeait vers Port-Louis lorsque ce piéton a surgi devant le véhicule qui l'a heurté de plein fouet. L'homme a atterri de l'autre côté de la route.

Deux mois avant, soit le 6 mai 2023, c'est Henashma Beeharry-Ramtohul, 30 ans, qui est décédée sous le tram à Curepipe. Après avoir été déposée à la gare par son mari, elle avait tenté de traverser devant le tram et l'impact a été d'une telle violence qu'elle est morte sur le coup. La première victime, l'on se souvient tous, c'est Yannick Permal, 27 ans, qui est également mort sous le tram à Barkly le 23 février 2020. Cela, après que sa motocyclette soit entrée en collision avec le tram. Il voulait traverser les rails sur sa moto au feu rouge alors que le tram passait en même temps. Il est lui aussi mort sur le coup.

Pour l'ex-sergent Barlen Munusami, longtemps posté à la Traffic Branch avant de partir à la retraite, qui est aussi l'auteur du Guide complet du conducteur, maintes fois réédité, il est pour l'heure difficile de s'étendre sur ce quatrième décès car les circonstances de l'accident sont encore floues et qu'il y a en simultané une enquête de la police. «Mais il est dit que la victime a tenté de traverser devant le tram, soit de passer sur les rails. Il y a définitivement eu imprudence de la part du piéton.» Il faut, dit-il, que les piétons et les passagers de ce moyen de transport soient plus attentifs aux signes et plus vigilants à l'avenir pour qu'il n'y ait plus d'incident.

«Il y a des panneaux pour indiquer où il faut traverser. Et il y a même des feux de signalisation. Il ne faut pas, pour gagner du temps par exemple, traverser les rails comme bon nous semble. Respectez-les consignes. Le tram, ce n'est pas un véhicule ; il est sur les rails. S'il y a incident avec un piéton, c'est forcément parce que ce dernier s'est mis sur sa route.» D'ajouter que le système de freinage d'un tram ne fonctionne pas de la même manière que celui d'une voiture. «Même si le tram ne roule pas à grande vitesse, les Train Captains sont entraînés et réduisent, par exemple, la vitesse à l'approche des terminaux. Il faut que chacun assume sa part de responsabilité», confie l'ex-sergent.

La sécurité des piétons a même été le sujet d'une Private Notice Question en juillet de l'année dernière, adressée à Alan Ganoo à la suite de la mort de Gilbert Soobhee. Xavier-Luc Duval, alors leader de l'opposition, souhaitait savoir si des clôtures allaient être installées le long des voies ferrées de même que des crossing barriers pour assurer la sécurité des piétons et des passagers.

Dans un premier temps, Alan Ganoo avait refusé ces propositions sur le tracé du Metro Express disant se fier aux experts de son ministère. Or, en octobre de l'année dernière toujours, les Quatrebornais ont été rassurés de constater qu'une clôture métallique avait été placée le long de l'avenue Victoria. Cette mesure s'appliquera-t-elle sur tout le tracé du métro à l'avenir ? Du côté du ministère d'Alan Ganoo, on indique que le dossier est à l'étude depuis quelque temps, surtout en ce qui concerne les endroits très fréquentés.