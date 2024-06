Ile Maurice: La demande pour un projet d'hôtel de luxe pour animaux suscite un vif intérêt

«C'est une dégradation de la colline Candos car il est crucial de considérer l'impact environnemental d'un tel projet. La construction et le fonctionnement d'un hôtel cinq étoiles pour animaux sur le côté est de la colline Candos, à l'avenue des Kiwis, nécessiteraient une importante quantité de ressources naturelles et générerait probablement une quantité considérable de déchets et de pollution.»

Tel est le sentiment des habitants de l'avenue des Kiwis. Une pétition a été envoyée au ministère de l'Environnement et à la municipalité de Quatre-Bornes. Ils ont énuméré plusieurs points de litige : la modification de la topologie du terrain sur la colline ; les dommages potentiels causés au terrain lors d'inondations soudaines et d'autres calamités; la pollution de l'air; le niveau de bruit à des heures indues; l'augmentation potentielle de rongeurs dans les environs, et l'augmentation ainsi que la possible déviation du trafic à partir des routes déjà surchargées de l'avenue des Hirondelles à l'avenue des Kiwis.

Les habitants de l'avenue des Kiwis expliquent, dans leur lettre, que ce n'est pas la première fois qu'ils objectent à des projets d'envergure car, en novembre 2020, ils étaient confrontés à un projet immobilier sur la partie ouest de l'avenue.

Ils avaient réussi à s'y opposer. La demande de permis de Building and Land Use a été mis placée avec le nom du demandeur Dairyman, avec comme activité un luxury 5-star hotel for dogs and animals et mentionne que «any objection to the proposed development should be made in writing to the official of the Continental Environment unvoted ministry».

La pancarte et la façon dont elle est rédigée sont sans fondement pour les habitants. «C'est comme si le promoteur nous prend pour des têtes brûlées. La façon d'écrire nous a laissés bouche bée et on ne pouvait laisser passer un tel projet sous notre nez. Avez-vous déjà entendu parler d'un ministère Continental Environment unvoted ministry ?», nous dit un pétitionnaire.

Sollicité, le maire de Quatre-Bornes, Dooshiant Ramluckhun, dit n'avoir pas encore reçu la demande du projet du promoteur. «Nous sommes au courant que les habitants y objectent. Si jamais le projet nous est présenté, comme c'est un projet à but commercial, nous ferons un Permit and Business Monitoring Committee afin d'écouter les deux parties, le demandeur et ceux qui sont contre le projet, pour pouvoir décider de la marche à suivre.»