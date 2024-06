Algérie: Sonelgaz - Réunion pour le suivi des projets communs avec General Electric

ALGER — Le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a reçu, jeudi, une délégation de responsables du Groupe General Electric GE, conduite par son Directeur exécutif "Power Services" pour le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud, Joseph Anis, avec lequel il a passé en revue l'état d'avancement des travaux de réalisation des projets conjoints et examiné les questions y afférentes, indique un communiqué du Groupe public.

Cette réunion qui s'est déroulée au siège de la Direction générale de Sonelgaz en présence de nombre de cadres dirigeants des deux entreprises, s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques permettant de suivre le niveau de coopération entre Sonelgaz et le partenaire américain General Electric GE , ajoute la même source.

Dans ce sillage, "des sujets relatifs aux projets communs entre Sonelgaz et General Electric ont été examinés, en vue d'évaluer la cadence de réalisation des projets et soulever tous les problèmes et préoccupations entravant certains projets", précise le communiqué.

A l'occasion, M. Adjal a salué "le niveau satisfaisant de l'avancement des travaux concernant plusieurs projets et dossiers, et ce grâce aux efforts fournis par les deux parties pour résoudre les problèmes ayant été abordés lors des précédentes réunions".

De son côté, M. Anis a salué "le niveau de l'efficacité démontré par le groupe Sonelgaz dans la résolution de la plupart des problèmes et des obstacles, facilitant ainsi, l'avancement de beaucoup de projets".

Le même responsable a considéré cela comme "une preuve de la volonté des deux entreprises à consolider ce partenariat et à jeter les bases d'un avenir commun plus efficace et dynamique entre Sonelgaz et General Electric", conclut le communiqué