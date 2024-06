Angola: João Lourenço réitère sa préoccupation face au conflit en RDC

Gaborone — Le conflit en République Démocratique du Congo (RDC) affecte directement tout le processus de développement et d'intégration de la SADC, a déploré vendredi, à Gaborone (Botswana), le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

S'exprimant lors d'une réunion avec les hauts responsables du Secrétariat Exécutif de la SADC, le Président en exercice de la communauté a souligné que la principale préoccupation de l'organisation, en matière de Paix et de Sécurité, continue d'être la situation qui prévaut en RDC, où l'on constate une aggravation inquiétante du conflit dans l'est de ce pays.

João Lourenço a souligné l'engagement pris par l'organisation d'envoyer un détachement des forces de la Brigade de la SADC, dans le but d'aider la RDC à trouver le chemin le plus rapide vers la stabilité et la pacification totale dans la région.

Il a indiqué que, toujours dans le cadre de la Paix et de la Sécurité, on constate que la situation actuelle au Mozambique est considérablement plus calme grâce au déploiement des forces de la SADC dans ce pays.

Il a considéré le soutien aux forces de défense du Mozambique comme un travail digne de mention, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la province de Cabo Delgado.

Le Président de la SADC a donc félicité les États membres qui ont contribué financièrement et ont envoyé du personnel à ces deux missions. João Lourenço a exprime sa solidarité avec les familles des soldats qui ont perdu la vie au cours de ces missions.

"Les succès enregistrés jusqu'à présent n'auraient pas été possibles si la SADC n'avait pas eu le soutien et le dévouement de chacun des Etats et de chacun des militaires déployés dans ces zones", a-t-il reconnu.

Au nom de l'organisation, il a transmis aux autorités et au peuple malawites ses plus sincères condoléances pour la perte tragique du vice-président de la République du Malawi, Saulos Chilima, victime d'un accident d'avion survenu le 10 juin.

João Lourenço a également déploré le décès de l'ancien Premier ministre angolais et président de l'Assemblée nationale, Fernando França Van-Dúnem, décédé mercredi, à Lisbonne, victime de maladie.

Corridor de Lobito

Lors de son discours, le Président angolais a souligné l'importance du corridor de Lobito dans la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) car il contribue à la revitalisation et à la dynamisation de plusieurs projets, avec un impact sur l'économie régionale.

Il a salué la position du Secrétariat de la SADC en respectant des directives de l'organisation et dans la mise en oeuvre d'une politique d'égalité des sexes très cohérente.

Il a également souligné la position de l'institution qui démontre constamment un haut niveau de vigilance et d'attention à tous les événements et phénomènes survenus dans la région et, par conséquent, a déclenché des actions, initiatives et réponses rapides et efficaces.

Le Chef de l'État, João Lourenço, a visité le siège de la SADC à Gaborone, au Botswana, en tant que président en exercice de l'organisation régionale.

L'homme d'État a dévoilé la plaque marquant cette première visite au siège de l'organisation.