Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement dans la transformation numérique

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication sociale, Mário Oliveira, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif angolais à investir dans la numérisation publique et la transformation numérique de la société.

Se confiant à la presse, lors du lancement de la première pierre de la Plateforme Nationale Cloud, Mário Oliveira a déclaré que le pays travaillait sur le processus de numérisation de l'administration publique et, par conséquent, de la société de l'information.

Il a déclaré que le projet National Cloud sera géré par Infosi, techniquement et administrativement, et devrait être achevé au second semestre 2025.

Selon le ministre, le Cloud National fait partie des principaux objectifs du gouvernement, à savoir la numérisation de l'économie et de l'administration publique pour le progrès et le développement du pays.

Mário Oliveira a expliqué que le ministère qu'il dirige développe un projet appelé "Dater Center", pour bénéficier à la société d'une meilleure gestion en termes de sécurité et de défense des données.

En ce sens, il a déclaré que les gens devraient se sentir en sécurité avec les données transmises.

"Cette garantie permettra aux utilisateurs du numérique, ainsi qu'au secteur tourné vers le pays, de bénéficier des fruits de cette activité en développement", a-t-il souligné.

Selon le ministre, l'objectif est de moderniser le pays avec la transformation numérique.

Concernant le partenariat entre l'Angola et les Emirats Arabes Unis, il a déclaré qu'il avait été fructueux dans plusieurs secteurs, ainsi que dans l'investissement en Angola.

