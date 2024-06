Congo-Brazzaville: Numérique - Plus de deux milliards FCFA pour connecter les administrations publiques au haut débit

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a lancé, le 14 juin à Brazzaville, les travaux d'inter connectivité des administrations publiques à internet haut débit. Le coût global des travaux est estimé à 2,2 milliards FCFA.

Le projet concerne, dans sa première phase, des ministères de l'Intérieur, des Postes et des Télécommunications, de la Santé, de la Justice, des Affaires sociales et de la Fonction publique. Il aura pour impact, selon Léon Juste Ibombo, « l'amélioration de la connectivité des centres d'état civil, le renforcement du système intégré des faits d'état civil, la synchronisation efficace et une meilleure gestion des données civiles ».

« De façon similaire, le ministère de la Santé et celui de la Justice verront augmenter la connectivité des centres d'état civil, des hôpitaux, des tribunaux, ce qui assurera une gestion fluide et transparente des données », a-t-il poursuivi.

Pour la représentante de la Banque Mondiale (BM), Louise Pierrette Mvono, cette activité prioritaire s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre son institution et le gouvernement congolais. « Dans un monde où la transformation numérique constitue un élément essentiel d'amélioration de l'efficacité et de transparence des services publics, cette initiative tombe à point nommé pour aider le Congo à atteindre ses objectifs de développement », a relevé la représentante de la BM.

S'inscrivant dans le cadre du Projet d'accélération de la transformation numérique au Congo (PATN); projet d'inter connectivité de l'administration publique, il sera exécuté par la société Sotracom pour une durée de six mois. Le PATN est financé par la BM à hauteur de 100 millions de dollars.

Dans l'optique d'arrimer le Congo aux technologies de l'information et de la communication, rappelons qu'en avril dernier, le ministère des Postes et des Télécommunications avait lancé les travaux de connectivité des points d'accès Wifi dans les universités Denis-Sassou-Nguesso et Marien-Ngouabi. La fin de ces travaux est prévue pour la fin de l'année en cours.

Notons que du 18 au 19 avril se sont tenus à Brazzaville les assises du numérique. Elles ont ont permis de doter le pays d'une nouvelle architecture numérique, à savoir la stratégie digital 2030 intitulée « Pour une connectivité au service de l'entrepreneuriat et des services numériques adaptés aux citoyens ».