Maroc: Hajj 1445 - Des initiatives pour promouvoir la mobilité verte (ministre)

Mina (La Mecque) — Des initiatives et des techniques favorisant la mobilité verte ont été adoptées en matière de transport et de la logistique dédiés aux pèlerins, a indiqué, vendredi à Mina, le ministre saoudien du Transport et des Services logistiques, Saleh Al-Jasser.

S'exprimant lors d'un point de presse avec une délégation médiatique des agences de presse arabes et internationales, M. Al-Jasser a fait savoir que les différentes initiatives et techniques adoptées ont pris en considération la Stratégie saoudienne du transport et des services notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement.

Dans ce sens, il a évoqué l'augmentation des bus électriques à la Mecque, l'investissement dans les voitures électriques à hydrogène, en plus d'un train électrique qui transporte les fidèles à Mina, Aarafat et Mozdalifa.