Seychelles: Le projet d'extension du Port de Victoria au pays réduit en raison de coûts plus élevés

Le projet d'extension et de réhabilitation de Port Victoria aux Seychelles a été révisé de 600 mètres à 310 mètres pour répondre à l'augmentation dans le coût des matériaux et des ressources de construction depuis la conception du projet en 2018.

Cela a été annoncé par la directrice générale adjointe de la Seychelles Ports Authority (SPA), Philippa Samson, lors d'une réunion de cadrage avec différents opérateurs de terminaux.

"Le nouveau quai accueillera principalement les porte-conteneurs et les pétroliers et le quai existant de 370 mètres sera utilisé pour des activités plus légères jusqu'à ce que nous le supprimions", a-t-elle déclaré.

Mme. Samson a ajouté que beaucoup de choses ont changé « depuis que nous avons obtenu le financement pour ce projet en 2018. Nous avons eu le COVID, nous avons eu une énorme hausse des prix dans le secteur de la construction. Il a donc fallu vraiment regarder ce qui est possible avec le financement que nous avons."

Pour le projet d'extension, la SPA a reçu 41 millions de dollars, dont 35 millions de dollars de l'Agence française de développement (AFD) et de la Banque européenne d'investissement (BEI). L'Union européenne (UE) a également accordé une subvention d'environ 6 millions de dollars.

Depuis l'approbation du projet en 2017 et l'évaluation de l'impact environnemental et social (EIES), des changements majeurs ont été apportés au plan et à la portée du projet. L'Autorité portuaire et le ministère de l'Environnement ont jugé nécessaire de rédiger un addendum à l'EIES. La réunion de jeudi s'inscrit dans ce processus.

Suite à la présentation des modifications du projet, plusieurs personnes, principalement des exploitants de terminaux, ont exprimé leurs inquiétudes notamment sur le fait que le nouveau quai est également censé être surélevé d'un mètre de hauteur. Ils se demandaient si cela affecterait les opérations.

Mme. Samson a déclaré que cette élévation du niveau du nouveau quai vise à répondre à l'augmentation attendue du niveau de la mer dans le futur.

"C'est compréhensible car c'est différent de ce que nous avions initialement annoncé et de ce que nous avions envisagé ensemble. Ils ont donc des inquiétudes quant à la façon dont le nouveau port répondra au trafic. Mais nous tenons à les rassurer sur le fait que nous avons fait des prévisions et que nous voyons ce qui est prévu avec les services existants des compagnies maritimes et l'utilisation prévue des grues portuaires mobiles. Nous prévoyons que cela sera gérable au moins pour les 20 prochaines années", a-t-elle ajouté.

Mme. Samson a déclaré que peut-être d'ici là, "nous aurions rénové la partie suivante du quai mais il reste encore à voir comment les choses se dérouleront mais les prévisions montrent que nous pouvons nous contenter de ces 310 mètres", a-t-elle expliqué.

Les participants ont eu sept jours pour soumettre officiellement leurs commentaires concernant la modification proposée au projet.

Le port de Victoria des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, est le seul port qui gère l'importation et l'exportation de marchandises pour le pays.