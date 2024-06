Madagascar: Assainissement et hygiène - Douze infractions constatées durant l'opération coup de poing

Les conditions sont remplies pour appliquer les sanctions et amendes dues aux infractions liées au Code d'hygiène et d'assainissement de la commune urbaine de Mahajanga (Chacum), conformément à l'arrêté n°125-19/MGA/AG du 29 octobre 2019. C'est ce qu'a déclaré, jeudi soir, le chef de service de la police municipale, le commandant Marcel Tsiarasoir.

L'opération coup de poing pour faire la chasse aux pollueurs et aux contrevenants a débuté, jeudi soir, au bord de la mer. Douze personnes ont été appréhendées, dont sept pour absence de vitrine et cinq pour avoir uriné en plein air, dont une femme. Ils ont reconnu ne pas avoir respecté la loi et s'être comportés de manière inappropriée et ont accepté de payer une amende de 30 000 ariary par personne.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la coopération de la CUM et de la brigade mixte comprenant la Police municipale, la Police nationale, les inspecteurs d'hygiène, les inspecteurs de la circulation et les équipes du service des Finances au sein de la CUM. La pratique de la défécation à l'air libre (« mangery » et « mamany ») et le manque de protection des aliments cuits contre la saleté ou l'absence de vitrine ont été constatés sur place.

Le bord de la mer est spécifiquement choisi car il répond aux exigences d'une application locale. Quatre blocs WC et installations d'assainissement et d'hygiène sont établis sur cette partie. Selon le Chacum, les plats cuisinés et les aliments vendus doivent être protégés dans une vitrine.