Madagascar: Projet Miami - Le bord de mer de Toamasina fait peau neuve

Une journée à marquer d'une pierre blanche à Toamasina. Le nouvel aménagement du bord de la ville, baptisé Miami, sera inauguré ce jour par le président de la République.

Jour J. "Il donne une nouvelle image de notre bord de mer, de notre ville. Avant, c'était terne, anarchique et délabré. Dorénavant, même nous, les riverains, pourrons apprécier le charme du bord de la mer", affirme madame Ficelle. "C'est très plaisant. Ça change des années de délabrement que nous avons connues, nous les riverains du bord de mer et du boulevard Ratsimilaho", ajoute madame Tiana. "Quoi qu'on puisse dire, c'est un signe de progrès. Surtout pour nous, qui avons vécu ici toute notre vie", renchérit monsieur Jules.

Il s'agit de quelques réactions des habitants de Toamasina, notamment des riverains de son bord de mer au sujet du projet d'aménagement des lieux. Le projet baptisé Miami ou "Miray hina ary mifankatia", sera inauguré ce jour par Andry Rajoelina, président de la République.

Il a annoncé ce rendez-vous lors de sa dernière visite dans la ville du Grand Port, en mai. Le chef de l'État en a également fait le teasing en promettant "une inauguration grandiose".

À s'en tenir au spot qui circule à la télévision et sur les réseaux sociaux, le week-end de la fête des pères sera particulièrement festif à Toamasina. À entendre les différentes réactions des habitants de la ville, tous ont surtout hâte de pouvoir visiter les nouveaux aménagements de leur bord de mer et d'en profiter. "Enfin, nous pourrons profiter des lieux et de ses installations. Je me vois déjà m'entraîner au bord de la mer, sous le soleil et frimer un peu [rire], comme dans les films américains. Ici c'est Miami non ?", se réjouit Tsiry, un jeune basketteur fan de musculation.

Atout charme

Les aménagements apportés ont visiblement été pensés pour que jeunes et moins jeunes, familles et amis, ainsi que les amoureux puissent en profiter. Des espaces et des esplanades en enfilade, avec comme perspective la plage de sable blanc et la mer, proposent une scène idéale pour les amateurs d'activités extra-muros. Les amateurs d'aérobic ou de Tai-Chi de bon matin ou en milieu de matinée seront ravis d'en profiter. La piste qui serpente les lieux semble avoir été dessinée pour servir de circuit aux joggers.

Pour les fans de sport collectif ou d'activités physiques plus musclées, un terrain de street basket et de street foot, ainsi qu'un espace musculation à l'air libre sont à leur disposition. Un skatepark attend aussi les férus de sports de glisse urbaine. Avec ses couleurs chatoyantes, atténuées par les jardins au milieu desquels trônent les cocotiers, avec le soleil en prime, Miami coche toutes les cases pour être dorénavant l'atout charme de Toamasina.

Même sous la pluie intempestive qui fait la particularité du climat de la côte Est, l'endroit ne perd pas de sa superbe. Les visiteurs, qu'ils soient en famille, entre amis ou en couple, pourront patienter jusqu'au retour du beau temps dans les espaces de restauration. Les aménagements de Miami ne sont pas destinés qu'au sport. Le bien-être du corps, mais également de l'esprit, a été pensé. La promenade sur la partie dénommée Parc Miami, avec ses espaces verts, permet de passer des moments agréables en famille ou entre amis.

Ceux qui en ont besoin peuvent s'y accorder un moment pour se ressourcer, ou même juste pour piquer une petite sieste à l'ombre des cocotiers et caressés par la brise marine. Un lieu dédié aux événements culturels n'attend plus que les organisateurs d'événements. "Miami fait partie des engagements du président de la République, dans le cadre de sa politique de modernisation de Madagascar", rappelle Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d'État chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat.

Le membre du gouvernement précise aussi que "le projet Miami fait partie d'un ensemble où il y a l'élargissement du port de Toamasina, de la réhabilitation du boulevard Ratsimilaho et prochainement, de la jonction avec l'autoroute Antananarivo-Toamasina", en ajoutant, "Toamasina est le poumon économique du pays. Ce n'est que justice de l'embellir". Selon le secrétaire d'État Andriamanohisoa, l'aménagement du bord comportera une dernière partie destinée aux sports de plage comme le beach soccer et le beach volley.

La question de la gestion et de l'entretien des lieux a, du reste, été abordée avec le membre du gouvernement. Faisant référence à une décision du conseil des ministres, il explique que "c'est une société anonyme" qui prendra en main la gestion de Miami. L'État, la Commune urbaine de Toamasina, la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT) et la Société de manutention des marchandises conventionnelles (SMMC) seront les actionnaires, selon ses dires. Il en appelle, néanmoins, à la responsabilité de tout un chacun afin de préserver la beauté des lieux.