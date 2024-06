Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Juin 2024

Côte d’Ivoire : Pluies diluviennes à Abidjan- Le bilan s'alourdit à 8 décès

Il pleut des cordes à Abidjan depuis l’après-midi du jeudi 13 juin 2024. Cette pluie qui a continué dans la journée du vendredi 14 juin 2024 a, malheureusement, endeuillé des familles. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) qui a sillonné différentes artères de la ville dit avoir enregistré 8 morts et au moins dix-huit blessés, évacués dans des centres médicaux. Lors de leurs différentes opérations de secours, ils ont réussi à mettre à l’abri plus de 300 personnes. Il s’agit en fait des abidjanais qui ont été pris au piège par les eaux de ruissellement. Aucun quartier de la ville d’Abidjan n’est épargné par les inondations ni par les dégâts matériels. (Source : fratmat. com)

Afrique du Sud : Présidence de la République - Cyril Ramaphosa réélu président

Le président Sud-africain, Cyril Ramaphosa, 71 ans, a été réélu vendredi à la tête du pays à l’issue d’un vote de la nouvelle Assemblée nationale issue des dernières élections législatives. Le syndicaliste et homme d’affaires, arrivé au pouvoir en 2018 à la suite de la démission du président d’alors, Jacob Zuma, va ainsi présider aux destinées de la Nation Arc en ciel les cinq prochaines années. La réélection de Cyril Ramaphosa survient au lendemain de l’annonce par son parti, le Congrès national africain (Anc), d’un accord avec d’autres formations politiques pour la formation d’un gouvernement de coalition. Le parti de Nelson Mandela, arrivé en tête des élections législatives en Afrique du Sud avec 40, 19 % des suffrages, mais n’a pas réussi à conserver la majorité absolue au Parlement, une première en trente ans.(Source : Aps)

Sénégal : Agro-industrie- Sadio Mané le Premier ministre Sonko

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu dans la journée du vendredi 14 juin 2024, la star du football sénégalais, Sadio Mané. Les deux autorités ont eu des échanges stratégiques, fraternels et constructifs. La Star du football sénégalais a été chaleureusement accueillie par le Premier ministre Ousmane Sonko dans le cadre d'une concertation sur des projets cruciaux de développement. Sadio Mané est allé soumettre ses projets de développement dans le domaine de l'agro-industrie. « Jai reçu M. Sadio Mané venu me parler de ses projets au Sénégal, mais surtout de ses ambitions d'investir dans l'agro-industrie» a déclaré le Premier ministre. Ainsi, Sonko a encouragé la détermination de la star pour ses projets porteurs d'avenir. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à toute la communauté sénégalaise à soutenir massivement la star dans ses ambitions pour le développement. (Source : Afrique sur 7)

Rca : Aides et assistance - Des Centrafricains coincés dans le conflit au Soudan

Des ressortissants centrafricains vivant au Soudan, pays encore en conflit, sont bloqués depuis des mois au Port-Soudan. Certains ont réussi à traverser au Soudan du Sud, tandis que d’autres sont coincés au Port-Soudan. Ces centrafricains ne sachant à quel saint se vouer, appellent Bangui au secours pour qu’ils reviennent au pays.Un appel jusque-là resté sans suite car le gouvernement centrafricain à travers le ministère des affaires étrangères, n’a pas encore communiqué sur leur situation. Munir Sadam, un des ressortissants centrafricains qui vivent pour le moment au Soudan du Sud, parle de leurs conditions précaires. Il est joint par Christ-Roi Jordan Bandengbe. (Source : abangui.com)

Niger : Levée d’immunité de Mohamed Bazoum- Ses avocats dénoncent « l’avènement de l’arbitraire »

La Cour d’Etat du Niger a rendu son verdict relatif à la levée d’immunité du président déchu du pays, Mohamed Bazoum, en ordonnant que cela soit effectif. Selon les avocats de l’ex-président, cette décision est lourde de conséquence car elle est rendue en violation des droits de la défense. Ils dénoncent également é l’avènement de l’arbitraire » dans la justice du pays. (Source : aniamey.com)

Gabon : Pétrole - La Chine projette construire une raffinerie de capacité 700 000 tonnes/an

La SOGAPEC, Société gabonaise de pétrochimie, entreprise chinoise spécialisée dans le raffinage des produits pétroliers, envisage un projet de réalisation d'une nouvelle raffinerie de pétrole au Gabon, dans le Cap Estérias, banlieue de Libreville, la capitale. D'une capacité de traitement de 700 000 tonnes de pétrole brut par an, l'annonce de cette future infrastructure ultramoderne a été faite ce 11 juin à Libreville, lors d'une audience entre la délégation du SOGAPEC conduite par son directeur général Xu Rulin, et le ministre gabonais en charge du Pétrole, Marcel Abéké. La mise en œuvre de ce projet vise à soutenir la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), l'unique raffinerie du pays en proie à des difficultés pour satisfaire la demande locale. (Source : alibreville.com)

Tchad : Lutte contre le terrorisme - L’armée française offre 11 pirogues motorisées

Cette donation s'inscrit dans un partenariat débuté en 2020, qui englobe cession de matériels nautiques, formations techniques et tactiques. La division des groupements spéciaux anti-terrorisme (DGSAT/PSI) a renforcé sa flotte. Grâce à un don de la France, transmis par son ambassade au Tchad, cette division a reçu 11 pirogues motorisées pour améliorer sa capacité opérationnelle. Ces embarcations, fabriquées au Gabon, ont été acquises avec l'expertise des éléments français basés au Gabon dans le domaine du combat nautique. Désignée zone rouge, cette province accueille de nouvelles bases des unités de l’armée engagées dans la lutte contre le terrorisme. Ce soutien de la France est perçu comme un soulagement pour le régiment fluvial tchadien. (Source : Apa)

Rdc : Lutte contre le Paludisme- Un lot de 693.500 doses du vaccin « R21/Matrix-M »

Un lot de 693.500 doses du vaccin « R21/Matrix-M », contre le paludisme, a été réceptionné jeudi à Kinshasa en République démocratique du Congo (Rdc), par le ministre de la santé Publique, hygiène et prévoyance sociale, a appris vendredi l’Acp de source officielle.« Nous recevons pour la première fois en République Démocratique du Congo, le vaccin pour lutter contre le paludisme qui est une des grandes causes de mortalité, notamment chez les enfants. Il va donc de soi que toutes les solutions que nous pouvons utiliser pour diminuer la mortalité due à cette maladie sont importantes », a déclaré, le Dr Roger Samuel Kamba, ministre de la santé publique. L’Organisation mondiale de la Santé souligne que les vaccins contre le paludisme préviennent plus de la moitié des cas de cette maladie chez les enfants. Ce vaccin utilisé pour la première fois en RDC, a été réceptionné grâce à l’appui de partenaires techniques et financiers dont l’OMS et L’Unicef.( Source :Acp)

Madagascar : Antananarivo - La Jirama réorganise l’approvisionnement en eau

Suite aux problèmes récurrents de distribution d’eau dans plusieurs zones de la capitale, la Jirama a entamé une réorganisation de la répartition de l’eau produite. La Jirama a annoncé un déficit de production de 60 000 m3 par jour en raison des pannes fréquentes dans la production et la distribution d’eau. De plus, la vétusté des réseaux de distribution existants contribue à la pénurie d’eau. Pour remédier à cette situation, la compagnie a proposé une solution consistant en une répartition équitable de la production d’eau. Le calendrier de répartition de l’eau est désormais accessible sur la page Facebook de la Jirama, permettant aux usagers de prendre les dispositions nécessaires. (Source : l’Express de Madagascar)

Maroc : Accord de jumelage - Mariage entre le Maroc et les Etats-Unis dans le domaine du désarmement et de non-prolifération

Le Maroc et les États-Unis ont conclu, vendredi à Washington, un accord de jumelage inédit associant le Laboratoire national de la police scientifique relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale et le laboratoire américain de renom Lawrence Livermore. Cette signature à caractère hautement stratégique a été actée au sein du Département d’État américain, en présence de la Secrétaire d’État adjointe, Mallory Stewart, et de l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, aux côtés d’une importante délégation marocaine composée du directeur des questions globales au Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ismaïl Chekkori, et des représentants de l’Autorité nationale sur la convention des armes chimiques, le préfet de police, Taoufik Sayerh et le Commissaire divisionnaire, Hakima Yahya. (Source : Map)