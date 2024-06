Madagascar: N1B - Dream Team mise sur une nouvelle génération

Place aux jeunes. Dream Team Sporting Club (DTSC) d'Analamanga prend au sérieux la préparation technique et financière des championnats nationaux, programmés dans les prochains mois. Les frais de déplacement dans les régions sont l'une des charges les plus lourdes dans la gestion d'un tel club de sport collectif. « Nous avons besoin d'au moins 14 millions d'ariary pour pouvoir participer aux championnats nationaux N1B et U20 », informe le coach du club, Bayard Razafindralambo.

Le championnat de Madagascar N1B garçons aura lieu à Nosy Be, du 6 au 14 juillet, et le sommet des U20 garçons se déroulera à Farafangana, du 24 août au 3 septembre. Le fondateur et premier responsable technique du club se dit confiant de ses joueurs. « Nous misons sur la nouvelle génération, les jeunes vice-champions de Madagascar U20 au précédent sommet national N1B. Ils ont le gabarit et ont fait preuve de performance à chaque compétition et match amical. Dernièrement, ils ont pu tenir tête à l'un des grands clubs du pays, Cospn, en amical », souligne le coach Bay.

Durant le premier trimestre, le club vient de confirmer sa suprématie aux championnats de la section de Tana-ville et aux compétitions d'intersaison, dans les catégories U19, U22, outre la N1B. DTSC a déjà ravi, à trois reprises, le titre national de la N1B et a accédé, pour la dernière fois, à la catégorie majeure, N1A, en 2011 après son dernier titre qui date de 2010.

« En tant qu'entraîneur et dirigeant, je maintiens qu'il faut prioriser plutôt le culte de l'équipe que la soif de la victoire, et préparer constamment la relève », conseille le coach Bay. Créé en 2009, Dream Team compte actuellement cent cinquante licenciés, toutes catégories confondues, des U12 aux vétérans.