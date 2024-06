Madagascar: Fête de la musique - L'Alliance française propose une variété d'activités culturelles

L'Alliance Française d'Antananarivo, en partenariat avec Telma Madagascar, annonce la tenue de la Fête de la Musique 2024 les 21 et 22 juin, à ses locaux d'Andavamamba et à la commune rurale d'Ivato. Cet événement phare vise à promouvoir la richesse culturelle à travers la musique, offrant une gamme variée d'activités musicales et culturelles dans une ambiance conviviale et festive.

« La Fête de la Musique se déroulera en deux temps et en deux lieux différents. Le 21 juin, à l'AFT Andavamamba, nous proposons un programme riche comprenant des ateliers de musique, de poésie et de danse avec le groupe Rabefidihy, ainsi qu'une scène ouverte mettant en vedette les lauréats du concours de chanson 2024, Rabefidihy, et d'autres artistes émergents de divers genres dans «Mozika Maroloko» , déclare un responsable de l'AFT Andavamamba. Cette journée est ouverte au public et l'entrée est gratuite.

Depuis 2023, la Fête de la Musique s'étend également aux communes rurales d'Antananarivo. Cette année, le 22 juin, la célébration se déplace à la commune rurale Ivato avec le Carnaval Mozikara, un défilé haut en couleurs et en musique réunissant plus de trois cents carnavaliers pour mettre en avant les talents locaux et les traditions culturelles.

« La journée culminera avec un grand concert au parking de l'aéroport International d'Ivato, où se produiront Mirado, Stéphanie et Johanne. L'entrée est gratuite et ouverte à tous sur présentation d'un bracelet d'invitation, à récupérer à l'Alliance Française d'Antananarivo ou à la Commune d'Ivato à partir du 14 juin », précise Mamy Henintsoa Randrianjatovonarivo, responsable de communication chez Telma Madagascar.