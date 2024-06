Madagascar: Football/Talent development Scheme - Les Mondiaux U17-U20 objectif du TDS

Madagascar bénéficie du programme de la Fifa dédié à la détection des talents U15. L'objectif est de créer des centres de perfectionnement pour préparer les joueurs aux Mondiaux des jeunes.

Le consultant technique régional de la Fifa, le Camerounais Etienne Sockeng, est de passage à Madagascar pour la troisième fois, depuis l'an passé, pour observer ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur le Talent Development Scheme (TDS). C'est un programme de la Fifa, dédié à la détection et au développement des jeunes talents du football. Ce responsable de la Fifa s'occupe de douze pays en Afrique, huit de l'Afrique centrale et de l'Est, et trois de l'océan Indien, notamment Madagascar, les Comores et les Seychelles.

Etienne Sockeng a évoqué hier « que le département de développement de la Fifa est en train de mettre en place de nouvelles compétitions pour les jeunes. Nous sommes venus pour en parler avec les dirigeants de la Fédération, donc il faut se mettre au travail ». Le département de la compétition de la Fifa est en cours d'élaboration du système de qualification par pays. L'Afrique aura droit à dix représentants pour les garçons et cinq pour les filles. La Coupe du Monde U17 sera lancée à partir de 2025 et se jouera tous les ans.

Quarante-huit équipes disputeront le Mondial U17 garçons au Qatar. La Coupe du Monde des U17 filles aura lieu, pour sa part, au Maroc et regroupera vingt-quatre équipes. Les Mondiaux des U20 se joueront tous les deux ans. Celui des garçons se déroulera au Chili en 2025 et la Coupe du Monde U20 filles en Pologne à partir de 2026.

Détection de talents

Six mille jeunes talents U15 ont participé au test de sélection dans les vingt-trois régions de l'ile. Soixante-quinze, les meilleurs d'entre eux bénéficieront d'une formation intensive et spécialisée dans trois centres de perfectionnement régionaux pour les préparer à une carrière professionnelle. La Zone Nord se trouve à Mahajanga, la Zone Centre à Antsirabe et le Sud à Toliara.

Les heureux retenus à la sélection finale intégreront les centres en septembre. Les meilleurs rejoindront le centre national de Carion qui devrait être rénové d'ici 2025. Dans la réalisation du projet, la Fifa a déjà alloué une subvention de 100 000 USD pour 2023. C'est à la Fédération de trouver des partenaires et de collaborer avec eux pour que le projet aboutisse et soit pérenne. Etienne Sockeng est l'interface entre la Fifa et les fédérations en termes de développement technique, en collaboration directe avec le directeur technique national. Il visite chaque pays deux fois par an pour évaluer la réalisation des projets de la Fifa.