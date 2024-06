Madagascar: Basketball/N1A zone centre - Le gymnase de Vatofotsy fin prêt

Les phases préliminaires du championnat national de basketball N1A, hommes et dames, pour la Zone Centre débutent ce jour, au Gymnase de Vatofotsy à Antsirabe et ce, jusqu'au 23 juin. Après quelques retouches et réparations, le gymnase qui a hébergé l'Afrobasket U18 en 2022 est prêt.

Cinq clubs masculins (GNBC d'Analamanga, champion de Madagascar en titre, SBC de Vakinankaratra, ASS de Menabe, NGB d'Itasy et MBC d'Atsinanana) et cinq pour les dames (MB2All, champion en titre et multi-champion de Madagascar, JEA de Vakinankaratra, Ankaratra de Vakinankaratra, Fandrasa de Haute-Matsiatra et Serasera de Vakinankaratra) se battront pour chercher les quatre places qualificatives pour l'élite 8.

Les deux clubs champions de Madagascar en titre, la GNBC (Hommes) et le MB2All (dames) entrent en piste, à partir de 14 heures pour le premier et 16 heures pour le deuxième.

Calendrier du 15 juin

12 heures. JEA de Vakinankaratra contre Serasera de Vakinankaratra (D)14 heures. GNBC d'Analamanga contre ASS de Menabe (H)16 heures. MB2All d'Analamanga contre Ankaratra de Vakinankaratra18 heures. NBG d'Itasy contre SBC de VakinankaratraDonné Raherinjatovo