Madagascar: Star tour Tana - Sept artistes se produisent à Antsonjombe

Le Star Tour Tana revient pour sa troisième édition. Du 21 au 23 juin, sept artistes de renom enflammeront le Coliseum Antsonjombe avec trois jours de spectacles et d'animations inoubliables.

Un rendez-vous incontournable. Du 21 au 23 juin prochains, le Coliseum Antsonjombe vibrera au rythme de la troisième édition du Star Tour Tana. Cet événement d'envergure offrira trois jours de spectacles intenses et d'animations diverses. Avec Éric Fou Hehy, Barhone, Teg, Three T, DJ Looping et Cyemci à l'affiche, cette édition promet de captiver les foules grâce à la présence de sept artistes de renom.

Chaque jour réserve son lot de surprises musicales. Dalvis et Agrad & Skaiz inaugureront le podium le premier jour, suivis de Ckycky et Ambondrona le deuxième jour. Le dernier jour sera marqué par les performances de Princio, Ljo, et Céasar. «Pour rendre l'événement accessible à tous, nous avons revu à la baisse le prix des billets d'entrée, fixé à seulement 1 500 ariary, incluant en prime une boisson gazeuse de 50 cl offerte par Star. Nous avons sélectionné ces artistes pour leur disponibilité et leur popularité auprès des amateurs de produits Star», explique Miasy Andriamoria, responsable événementiel et sponsoring chez Star. Chaque artiste bénéficiera d'une heure et demie pour enchanter le public.

Événement festif

« Nous prévoyons d'accueillir plus de dix mille spectateurs chaque jour pendant ces trois jours », ajoute Miasy Andriamoria. Les festivités débuteront à 13 heures chaque jour, offrant ainsi un divertissement continu pour petits et grands. En parallèle des concerts, des stands de kermesse seront installés à Antsonjombe, offrant aux participants la chance de remporter divers lots, avec de nouveaux concepts de jeux adaptés aux enfants. «Ce sera également l'occasion de se remémorer les tubes de notre adolescence, comme «Gweta», «Jiolahimboto mitomany», «Vavaka», «Hihaona farany», «Lasako izy», entre autres, ainsi que des titres en solo d'Agrad et Skaiz », note l'artiste Agrad.

%

« Offrir un spectacle de qualité tout en étant éco-responsable est au coeur de nos priorités. Des bacs Kopakelatra seront disposés sur place, permettant au public de mieux comprendre leur utilité», conclut-il, Miasy Andriamoria, responsable événementiel et sponsoring au sein de Star. Cette troisième édition du Star Tour Tana s'annonce donc comme un événement festif, culturel et engagé, promettant trois jours inoubliables de musique, de jeux et de partage à Antsonjombe.