Madagascar: Le pays et le Maroc - Signature de deux accords bilatéraux

La ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Rasata Rafaravavitafika, conduit depuis hier une délégation malgache au Maroc, en réponse à une invitation de son homologue marocain, SEM Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger.

À l'issue de leur entretien bilatéral, la cheffe de la diplomatie malgache et son homologue marocain ont procédé à la signature de deux accords bilatéraux de coopération et d'un communiqué conjoint entre le Royaume du Maroc et la République de Madagascar.

Il s'agit, notamment, d'un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service des deux pays, et d'un accord dans le domaine de la santé. En effet, les relations entre Madagascar et le Maroc sont fraternelles et historiques, remontant à l'établissement officiel des relations diplomatiques en août 1994.

« Cette visite officielle, qui se déroule du 13 au 15 juin 2024, vise à renforcer les liens d'amitié entre les peuples marocains et malgache et marque également la célébration du 30ème anniversaire de ces relations diplomatiques », peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères.