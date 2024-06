Madagascar: Football / Talent Development Scheme - La FIFA renforce son soutien pour le pays

Du 9 au 16 juin 2024, Madagascar accueille Etienne Sockeng, Consultant Technique Régional de la FIFA. Sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi de l'implémentation du Programme de Développement des Talents (TDS) et de l'analyse continue de l'environnement du football amateur au sein de la Direction Technique Nationale de la Fédération Malgache de Football (FMF).

Cette démarche vise à garantir que le programme respecte les normes internationales et à identifier les domaines nécessitant des améliorations. Étienne Sockeng, qui a joué un rôle crucial lors de ses précédentes visites en mai et décembre 2023, contribue significativement à la structuration du développement des talents et au soutien des infrastructures du football malgache.

En tant que Consultant Technique Régional de la FIFA, il supervise huit pays d'Afrique centrale, un pays d'Afrique de l'Ouest (le Nigeria), ainsi que trois nations de l'océan Indien, dont Madagascar, les Comores et les Seychelles. L'objectif principal de sa visite est de soutenir les efforts de la FMF dans la mise en oeuvre du TDS et dans l'amélioration continue du football amateur. Le TDS est un programme majeur de la FIFA visant à détecter, développer et promouvoir les jeunes talents. En collaboration avec la FMF, la FIFA a lancé ce programme en 2023, et depuis lors, des progrès significatifs ont été réalisés, malgré quelques défis rencontrés.

Étienne Sockeng a souligné l'importance de la formation des entraîneurs et la nécessité de revitaliser les programmes de coaching, notamment en incitant les entraîneurs à reprendre les formations qui sont en pause depuis 2015.

« La FIFA envisage d'apporter un soutien financier et logistique supplémentaire pour dynamiser le football féminin, notamment à travers des programmes de vulgarisation et de promotion. L'importance de ces initiatives pour encourager les jeunes filles à s'impliquer dans le football et à envisager une carrière dans ce sport, que ce soit en tant que joueuses, entraîneuses, administratrices ou autres », a-t-il ajouté.

Parallèlement au développement des talents, la FIFA examine également l'environnement du football amateur à Madagascar. Des rapports d'analyse seront publiés à la fin de l'année 2024, ce qui contribuera à orienter les efforts futurs pour renforcer ce secteur clé du football malgache.

« Le projet de réhabilitation du centre technique de Carion, soulignant que la FIFA pourrait fournir un soutien financier pour cette initiative, tout en encourageant la FMF à envisager des partenariats locaux pour garantir la pérennité des projets de développement du football à Madagascar. Sachez tout simplement que le centre sera renouvelé. Soit par des fonds de la FIFA, soit par des fonds de la Fédération, ou les deux », a-t-il évoqué.