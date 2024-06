Madagascar: Baobab Plus officialise son partenariat avec Nouvelle Institution de Microfinance (NIM)

Baobab Plus Madagascar et NIM marquent officiellement le début d'une collaboration prometteuse pour faciliter l'accès à l'énergie et au digital à Madagascar.

Baobab Plus et NIM ont testé il y a quelques mois des offres pilotes auprès des trois agences du réseau de microfinance la possibilité aux clients d'acquérir des produits solaires lanternes, kits domestiques et des produits digitaux (smartphones) en parallèle de leur prêt.

Effectués sur l'ensemble des agences de NIM, au nombre de 21. Les premiers résultats sont plus qu'encourageants si bien que près de 1700 clients répartis sur les 21 agences de NIM ont confirmé leur intérêt pour les produits BaobabPlus.

Ce nouveau partenariat "répond à notre volonté de démocratiser l'accès à l'énergie et au digital, en particulier aux populations les plus éloignées des centres péri-urbains" affirme Guilla LENNE VENANCE, Directrice Générale de Baobab Plus Madagascar.

La Nouvelle Institution de Microfinance (NIM) est une des partenaires stratégiques de Baobab Plus pour les prochaines années. Elle dispose de 21 agences réparties dans 17 régions de Madagascar. Et l'Institution qui est en plein essor, promet d'étendre encore davantage ses réseaux d'agences dans toute l'île.

Il convient de souligner que cette institution de Microfinance a été agréée en 2022 et qu'actuellement, elle sert plus de 20 000 clients, un nombre qui continue de croître chaque jour.