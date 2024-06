Madagascar: Énergies renouvelables - Lancement de MAREA regroupant sept firmes du secteur

Les sociétés fondatrices de l'association MAREA s'unissent pour relever ensemble les défis de l'accessibilité, de la viabilité, de la durabilité et de la compétitivité dans le domaine des énergies renouvelables à Madagascar.

Cette nouvelle organisation a été présentée, jeudi dernier au Galaxy Andraharo, en présence du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste. L'association MAREA (Madagascar Renewable Energy Association) regroupe sept sociétés pionnières dans le domaine des énergies renouvelables et hybrides. Pour ses fondateurs, il s'agit d'une initiative clé pour le développement durable et l'économie verte du pays.

Créée sous le régime de l'Ordonnance 60-133, MAREA ambitionne de rassembler tous les producteurs d'énergies renouvelables à Madagascar, quelle que soit leur envergure. Ce regroupement vise à faciliter les échanges et à adresser les enjeux du secteur, en renforçant notamment le mécanisme institutionnel de dialogue. En capitalisant sur les acquis, MAREA entend jouer un rôle central dans le développement de la filière des énergies renouvelables.

Objectifs clairs. En présence des autorités étatiques, les membres de MAREA ont réaffirmé leur engagement envers les objectifs de développement durable, notamment le Velirano 2 et l'Objectif de développement durable 7.

%

Grâce aux compétences de ses membres, MAREA aspire à devenir l'interlocuteur incontournable du secteur, promouvant des mesures incitatives pour la croissance de la production et l'accès aux énergies renouvelables. L'association vise également à sécuriser les investissements, à créer un environnement économiquement viable et durable, et à renforcer les compétences pour garantir la durabilité et l'innovation.

Les énergies renouvelables sont essentielles pour la croissance et l'économie verte de Madagascar. Actuellement, les membres fondateurs de MAREA ont déjà contribué de manière significative au développement durable du pays, avec plus de 200 MW de puissance opérationnelle, produisant en moyenne 380 GWh/an, soit environ 20% de la production nationale. Ces initiatives bénéficient à environ un million et demi de personnes, soutenant l'industrialisation, la création d'emplois et le renforcement des capacités.

Ouverte. Parmi les membres fondateurs de MAREA, on trouve des sociétés de renom comme le groupe Anka Anka spécialisé dans l'exécution et le conseil en énergies renouvelables, CGHV (Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe) acteur majeur dans le développement du projet hydroélectrique de Volobe Amont, First Energy spécialisée dans l'énergie hybride, NEA (New Energy Africa) du groupe panafricain Axian, Sunfarming Madagascar pionnier de l'agrophotovoltaïsme, Tozzi Green et Welight Africa.

Cette association compte accueillir plus de membres, après son lancement officiel. Liva Rakotomanga, vice-président de MAREA et directeur général de Sunfarming Madagascar, a souligné l'importance de cette association pour l'amélioration du secteur des énergies renouvelables.

« L'intérêt de la création de cette association est de réfléchir ensemble sur l'amélioration du secteur, y compris la recherche d'un cadre légal incitatif, le renforcement des capacités et les discussions communes avec l'État pour l'électrification rurale. Pour inverser le mix énergétique en augmentant la part des énergies renouvelables de 30% à 70%, il y a les grands projets, mais aussi les productions locales en milieu rural. Chaque acteur a des efforts à faire », a-t-il soutenu.

Bref, avec la création de MAREA, Madagascar franchit une étape vers un avenir énergétique durable. Les membres de MAREA sont prêts à relever les défis et à contribuer activement à la transformation énergétique du pays.