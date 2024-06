Madagascar: WMG / Inner Wheel Club Antananarivo - Une soixantaine de femmes, initiées à la couture

Des femmes vulnérables dont des mères célibataires, des victimes de violences basées sur le genre et des jeunes filles issues de diverses associations ont bénéficié d'une formation gratuite en coupe et couture. Initiée par Wednesday Morning Group (WMG) et Inner Wheel Club Antananarivo, cette collaboration fructueuse compte une soixantaine de bénéficiaires en neuf mois.

Positif

C'est le bilan dressé par Wednesday Morning Group (WMG) et Inner Wheel Club Antananarivo dans l'organisation de la formation gratuite en coupe et couture pour les femmes en situation de vulnérabilité. Hier, 20 apprenantes ont reçu leurs certificats de fin de formation à Ivandry lors d'une cérémonie dédiée à cet effet. A noter que la formation en question est dispensée dans un conteneur ambulant au parking du Trade Tower Ivandry.

« Chaque promotion compte 20 apprenantes et à l'issue de ce partenariat avec WMG, nous comptons jusqu'ici 60 bénéficiaires en neuf mois. L'objectif consiste à les appuyer à accéder à l'emploi ou à créer leurs propres activités génératrices de revenus », selon Finaritra Andriampeno, présidente d'Inner Wheel Club d'Antananarivo.

Les bénéficiaires ont appris durant cette formation les crochets en raphia, les bases du tricot et de la broderie ainsi que la confection des serviettes hygiéniques lavables. « Je compte ouvrir mon propre atelier. Je maîtrise déjà toutes les techniques pour la confection de jupes et chemises hommes », se félicite Marie Thérèse Bakovelo, une des bénéficiaires.

%

Autonomisation

Ces deux associations féminines promeuvent l'autonomisation des femmes. Les actions qui vont dans ce sens se poursuivent ainsi pour ces deux clubs de services. C'est durant cette remise de certificat de fin de formation que Josiane Ralambotsirofo, vice-présidente du WMG a également annoncé l'ouverture d'un atelier de coupe et couture sur la route de l'Université à Ankatso à partir de lundi, qui compte déjà 15 inscrites.

Outre les formations de base en coupe et couture, les bénéficiaires seront aussi initiées à la fabrication des serviettes hygiéniques lavables. A noter que WMG procède à la distribution de ces serviettes auprès des établissements scolaires pour sensibiliser les filles à l'hygiène menstruelle.