Madagascar: Fête religieuse musulmane - Aïd alAdha, ce dimanche

La fête musulmane Aïd al-Adha est fixée au 16 juin pour cette année 2024 et selon le communiqué publié cette semaine par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, il s'agira ainsi d'une journée chômée et payée. Mais comme cette date du 16 juin est un dimanche, le temps de travail et d'école ne s'en retrouve pas amputé d'une journée.

Cette fête musulmane, aussi appelée la grande fête du sacrifice, a plusieurs dénominations : Aïd el-Kebir, Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, Ghorban en Iran et en Afghanistan, Arefa en Ethiopie, Kurban Bayrami en Turquie, Bakreed en Inde, Idy Be à Madagascar.

Cette fête commémore l'acceptation d'Abraham de sacrifier son fils. Durant cette fête, les musulmans sont encouragés à sacrifier un mouton (dans de nombreux pays, ce n'est plus une obligation) et suivent des rituels spécifiques pendant trois jours. Les traditions musulmanes veulent que l'Aïd al-Adha soit une période synonyme de générosité envers les pauvres et les proches.

A Madagascar, les grandes villes, comptant d'importantes communautés musulmanes, ne manqueront pas de voir des rassemblements de personnes de confession musulmane pour la grande prière.