Madagascar: MIAMI Toamasina - Inauguration en grande pompe, ce jour

Le président Andry Rajoelina est attendu dans la capitale de la Région Atsinanana ce jour pour inaugurer cette infrastructure considérée comme l'un des projets phares de son mandat.

Le président Andry Rajoelina l'a déjà annoncé lors de son dernier déplacement à Toamasina. « MIAMI sera inauguré en grande pompe avec toute la population tamatavienne le 15 juin prochain », avait-il annoncé. Chose promise chose due. Le Chef de l'Etat est attendu dans la capitale de la Région Betsimisaraka ce jour pour inaugurer cette infrastructure d'envergure qui marquera certainement son mandat.

Cet après-midi, les Tamataviens se donnent rendez-vous à l'esplanade MIAMI pour un grand show symbolisant l'ouverture officielle au grand public du site. Un grand spectacle qui verra la participation de plusieurs artistes de renom et une animation DJ, ainsi qu'un spectacle avec jet d'eau aquatique show sont prévus au programme de cet évènement.

Velirano tenu

La population de Toamasina découvrira pour la première fois tous les sites nouvellement installés le long du bord de la mer de Tamatave. En l'occurrence le parc MIAMI, les kiosques coquillages, le jardin des amoureux, la plage des amoureux, une allée piétonne ombragée, un jardin botanique, la place badamier, le village kiosque et les food courts, un village restauration, les terrains mixtes, le skate park, un beach games, le street workout qui est une place dédiée aux amateurs de gymnastique et de musculation, la piscine naturelle et plage, des espaces jeux et loisirs, ainsi qu'un village artisanal.

Un show de jet d'eau est programmé toutes les heures à partir de 18h. Le tout Toamasina sera en fête dès l'après-midi jusqu'à l'aube. D'après les informations, l'inauguration se poursuivra demain dimanche 16 juin par des rencontres sportives sur le site de MIAMI. Velirano. Ce matin, le Chef de l'Etat procèdera à l'inauguration du Boulevard Ratsimilaho reliant le Port de Toamasina et l'aéroport d'Ambalamanasy.

Ces deux projets constituent un énième Velirano tenu par le président Andry Rajoelina. MIAMI faisait partie des promesses annoncées durant la campagne électorale de 2018. Outre l'objectif d'embellissement de la ville, le site servira aussi et surtout à promouvoir le tourisme national et international. La première phase des travaux a débuté au mois de novembre 2020.

150 kiosques

MIAMI voit donc le jour après plus de trois ans de travaux, comprenant la période de covid-19. Depuis quelques mois, le Secrétariat d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat a entamé la phase de sélection des exploitants qui vont occuper les kiosques et les espaces de commerce longeant la partie Nord de MIAMI. La sélection a fait l'objet d'un appel d'offres et appel à manifestation d'intérêts en bonne et due forme.

Environ 150 kiosques sont disponibles au village MIAMI. Ce sont les anciens occupants des bars à sachets qui y seront déplacés. Une esplanade d'une superficie de 15 000m2 dédiée aux manifestations culturelles et artistiques sera aussi installée sur ce site aménagé sur le bord de Toamasina. Selon une décision prise en Conseil des ministres, la gestion de cette infrastructure sera confiée à une société privée dénommée MIAMI S.A. Le président Andry Rajoelina va donc célébrer la Fête des pères avec la population tamatavienne.