Soudan: Le pays appelle Conseil de sécurité à prendre des mesures décisives contre milice rebelle FSR

New York — Le Soudan a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures fermes et claires pour condamner les actions des terroristes. rebelles des milices des Forces de soutien rapide (FSR) , cétait lors de sa déclaration devant la réunion du Conseil de sécurité sur le briefing trimestriel du président du Comité des sanctions sur le Darfour.

Le Soudan a envoyé lors de cette réunion un message fort et sans équivoque selon lequel la communauté internationale ne tolérera pas cette agression continue contre les civils et que les auteurs de ces crimes odieux seront traduits en justice et tenus responsables de leurs actes devant les autorités nationales. et les tribunaux internationaux.

Le Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, l'Ambassadeur Al-Harith Idris, a déclaré que l'élément d'impunité doit être freiné cette fois, d'autant plus que le Soudan a travaillé pour développer des mécanismes, y compris la formation d'un comité chargé des violations et des crimes de guerre au Darfour. et cela complète le rôle que devrait jouer la Cour pénale internationale à travers le principe d'intégration judiciaire, et ce qui a été récemment annoncé par le procureur général de la Cour pénale internationale à cet égard.

La déclaration du Soudan appelle le Conseil de sécurité à identifier et à tenir pour responsables les pays qui soutiennent et fournissent des armes à ces milices criminelles, car le soutien de certains pays à ces milices contribue directement à la poursuite de la violence et de la destruction au Soudan.

%

M. Idris a indiqué, dans sa déclaration, que le soutien de certains pays à ces milices contribue directement à la poursuite de la violence et de la destruction au Soudan, et il a pointé du doigt les Émirats arabes unis, parraineur officiel et régional de la milice criminelle. , dont le soutien et la fourniture d'armes exacerbent les souffrances et la misère des civils ciblés au Soudan.

L'Ambassadeur Idris a déclaré que la poursuite de ce soutien négatif des Émirats arabes unis prolonge le conflit et augmente la gravité des atrocités commises contre des civils innocents, en plus de cela, cela constitue un mépris flagrant pour les décisions de votre estimé conseil à cause duquel nous nous réunissons aujourd'hui, comme là-bas.

Il ny a aucune raison de maintenir les sanctions sur le Darfour si elles nincluent pas les pays impliqués dans la violation, relevant des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier les Émirats arabes unis et le Tchad.

Il a ajouté : « Hier encore, le Laboratoire d'études humanitaires de l'Université de Yale a révélé, via des images satellite prises mardi 11 juin 2024, qu'un avion cargo IL-76 a survolé les zones où se trouvent les milices FSR au sud-est de El Fashir, qui est, comme vous le savez, une zone d'opérations militaires actives depuis le 10 mai dernier.

Le vol de l'avion a été surveillé à plusieurs reprises, et il est probable qu'il s'agisse de l'un des avions volants. Les Émirats arabes unis utilisent pour livrer des armes et du matériel militaire à la milice, soulignant que les Émirats arabes unis ne sont pas seulement un pays qui soutient et parraine la guerre des milices au Soudan, mais qu'ils sont plutôt un partenaire direct dans la guerre, les crimes et les violations commises contre les civils au Soudan. Soudan.

La déclaration a affirmé l'engagement du Soudan à son devoir de protéger les civils conformément au droit international humanitaire et à ses principes et au droit international des droits de l'homme, expliquant que les forces armées opèrent selon les règles d'engagement qui donnent la priorité à la protection des civils, des biens, des installations civiles et infrastructures face à une guerre urbaine qui nest pas dénuée de complexité.

Il a déclaré : « Nos forces armées soudanaises ont émis des avertissements à travers les médias et leurs diverses plateformes, exhortant les citoyens à ne pas se trouver à proximité de cibles militaires légitimes, entre autres mesures en cours avec lesquelles nous visons à réduire davantage les dommages causés aux civils et aux biens de caractère civil. »

La déclaration fait référence à la décision du Conseil de sécurité concernant El-Fachir, selon laquelle la milice terroriste rebelle FSR, dans le cadre de ses plans de propagande, fait la promotion d'allégations selon lesquelles des avions de guerre ciblent des civils et des infrastructures, afin de détourner l'attention de ses crimes horribles observés dans des conditions très élevées. rapports fiables dorganismes locaux et internationaux. Nos enquêtes ont prouvé dans de nombreux cas que les milices bombardent délibérément des zones civiles en conjonction avec des sorties aériennes des forces armées soudanaises pour donner l'impression que les bombardements résultent de ces sorties.

M. Idris a salué : « Mon gouvernement est également resté attaché aux engagements contenus dans la Déclaration de Djeddah datée du 11 mai 2023, mais la milice terroriste rebelle FSR non seulement l'a ignoré, mais a également profité des trêves humanitaires que nous avons conclues à Djeddah pour élargir la portée de son action. opérations militaires criminelles.

Une fois de plus, le gouvernement soudanais adhère à ce qu'il s'est engagé à Djeddah, à condition que l'autre partie respecte ces obligations dans la lettre et dans l'esprit. Il a déclaré : « Nous sommes prêts à participer positivement à la plateforme de Djeddah si les deux facilitateurs décident de la reprendre, car notre objectif est de parvenir à une paix juste qui préserve l'entité de l'État soudanais et ses institutions constitutionnelles et garantit la dignité de nos citoyens. liberté et paix. »

Il a déclaré : « Nous nous engageons à travailler de manière constructive avec nos partenaires pour faciliter l'arrivée de l'aide conformément à nos directives nationales sur l'action humanitaire et aux principes directeurs de l'action humanitaire définis par les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. »

Il a ajouté : « Nous pensons que le Soudan et les Nations Unies partagent un objectif, pour lequel nous travaillerons dans un esprit constructif et positif, faciliter le flux de l'aide et garantir aux travailleurs humanitaires un accès facile au pays et un mouvement pour acheminer l'aide. »

Il a souligné que le transport des secours de la ville de Port-Soudan vers le reste du Soudan coûte trois fois moins cher que leur transport via les pays voisins. Il a déclaré : « Nos estimations indiquent que la quantité de nourriture disponible au Soudan est suffisante pour couvrir les besoins des citoyens. Par conséquent, nous pensons quil est préférable que les Nations Unies sapprovisionnent sur le marché local pour réduire les coûts et contribuer à soutenir indirectement les agriculteurs à la lumière des défis actuels.

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies a ajouté : « Nos obligations internes visant à faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin doivent être accompagnées par des travailleurs qui remplissent leurs engagements humanitaires. Nous sommes préoccupés par le fait que le niveau de réalisation de ces engagements est bien inférieur à ce que nous espérions. car à lheure actuelle, et à cause de cela, laide na pas atteint certains des nécessiteux au Soudan. »

« De plus, certains réfugiés soudanais dans les pays voisins ne reçoivent pas les quotas prescrits. » Il a poursuivi : "Nous profitons de cette occasion pour exprimer nos remerciements aux pays qui ont contribué au financement de l'action humanitaire au Soudan".