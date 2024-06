Algérie: Sogral trace un programme spécial pour l'Aïd El Adha

ALGER — La Société de gestion des gares routières d'Algérie (Sogral), a tracé un programme spécial pour l'Aïd El Adha, qui comprend 4.800 départs à destination des différentes gares routières, indique un communiqué de la société.

"Conformément aux directives du ministère des Transports, Sogral a tracé un programme spécial Aïd El Adha, à compter de jeudi jusqu'au premier jour de l'Aïd, avec la mobilisation de 1.500 bus supplémentaires et la programmation de 4.800 départs quotidiens (+30%), et ce, à partir des différentes gares routières", précise le communiqué.

S'agissant des autres jours de l'Aïd El Adha, la société a tracé un programme prévoyant "un départ au minimum vers les différentes destinations du pays via le système de permanence", ajoute-t-on de même source.

A cet effet, la société a adressé des correspondances à tous les transporteurs les invitant à assurer le transport durant la période fixée pour couvrir le flux conséquent de voyageurs, qui pourrait dépasser les 300.000 voyageurs par jour au niveau national, selon la même source.

La Sogral a également mis en place un plan d'action proactif en coordination avec la Sûreté nationale, la Protection civile et la Gendarmerie nationale pour veiller au respect de l'ordre public à l'intérieur des gares et assurer une intervention rapide le cas échéant, notamment au vu du grand nombre de voyageurs attendus.

Une coordination a également été établie avec plusieurs sociétés de transport disposant d'autocars inexploités pour doubler le nombre de dessertes et des quais ont été réservés aux transporteurs autorisés par les différentes directions des transports à exercer leur activité les jours de l'Aïd.

Il a également été décidé de doubler le personnel d'hygiène, de sécurité et d'entretien dans toutes les gares, avec suspension de tous les congés hebdomadaires et de récupération pour les travailleurs jusqu'après l'Aïd et la mise en place du système de permanence au niveau de toutes les gares routières pour un service 24h/24.

Plus de 5000 billets vendus en ligne en une seule journée

Par ailleurs, la société a indiqué avoir enregistré, pour la première fois, "la vente de 5456 billets en ligne en une seule journée", via le service "Mahatati", et 320.000 opérations de téléchargement de cette application depuis son lancement en 2023.

Le service "Mahatati", permet aux voyageurs de consulter, en temps réel, le programme des dessertes, d'acheter des billets en ligne par cartes interbancaires (Edahabia ou CIB), et d'obtenir des informations précises sur les noms des transporteurs, les horaires de voyage et les prix, sans avoir besoin de se déplacer.

L'application offre également une solution définitive aux problèmes de report et d'annulation des dessertes, qui contraignaient des familles entières à passer la nuit dans les gares routières.

En outre, l'application permet le signalement en ligne des mauvais comportements des chauffeurs et ce, via la rubrique "SOS danger infraction", à travers laquelle plus de 1640 signalements ont été reçus et transmis aux organes de contrôle compétents, par le biais de la cellule d'écoute mise en place par Sogral.

En matière de prévention des accidents de la route, la société assure poursuivre ses campagnes de sensibilisation, en coordination avec les autorités sécuritaires, en direction des conducteurs de bus des grandes lignes, afin de les sensibiliser sur l'impératif du respect des règles de la sécurité routière.