Algérie: Aïd El-Adha - L'ANCA appelle les commerçants au respect de la permanence

ALGER — L'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a appelé, vendredi dans un communiqué, l'ensemble des commerçants et opérateurs économiques inscrits sur les listes de la permanence durant les jours de l'Aïd El-Adha, à s'y conformer.

"Afin d'assurer la continuité du service public pour les activités commerciales et les prestations de service durant les jours de l'Aïd El-Adha, conformément au programme de permanence établi par les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations à l'échelle nationale, l'ANCA appelle l'ensemble des commerçants et opérateurs économiques inscrits sur les listes de permanence à s'y conformer", a précisé l'Association.

La conformité au programme de permanence, ajoute l'ANCA, vient en application des dispositions de l'article 8 de la loi 13-06 du 31 juillet 2013 modifiant et complétant la loi 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales", et ce pour "gagner la confiance des consommateurs et assurer le service public", ainsi que pour éviter les peines prévues à l'encontre des contrevenants, à savoir "la fermeture provisoire de 30 jours ou une amende pouvant atteindre 200.000 DA".

L'ANCA a, en outre, souligné que le nombre des professionnels mobilisés par les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations qui s'élève à 52.379 commerçants répartis à travers l'ensemble des wilayas du pays et représentant plusieurs activités de production, de commerce et de prestation de service, "est suffisant pour satisfaire la demande et assurer le service durant les jours de l'Aïd", prévoyant plus de 10.000 opérateurs volontaires.

D'autre part, l'Association a informé les chauffeurs de taxis et de bus de transports des voyageurs que les gares routières et les stations-services seront ouvertes durant les jours de l'Aïd, appelant les conducteurs à respecter le code de la route et à éviter les infractions.

L'ANCA a également appelé les services des communes à redoubler d'efforts pour conserver la propreté de l'environnement et accompagner les initiatives de collecte des peaux des moutons, conclut le même communiqué.