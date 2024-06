Sénégal: Amélioration de la gouvernance de l'assainissement - Dr Cheikh Tidiane Dièye lance le projet SAN-GOV

Le Sénégal a franchi une étape décisive hier, jeudi 12 juin 2024, avec le lancement officiel du projet «Amélioration de la Gouvernance du Sous-secteur de l'Assainissement au Sénégal» (SAN-GOV).

L'événement, tenu à Diamniadio, a été marqué par un discours introductif de M. Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en présence de nombreux partenaires et acteurs clés du sous-secteur de l'assainissement. Le ministre a annoncé les ambitions du Sénégal pour un accès universel national à l'assainissement autonome d'ici 2030.

« L'Etat ambitionne de réaliser l'accès universel à l'assainissement d'ici 2030 dans tout le Sénégal...C'est une question de dignité humaine.» Dr Cheikh Tidiane Dieye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en a fait l'annonce hier, jeudi matin 12 juin 2024, lors du lancement officiel du projet «Amélioration de la Gouvernance du Sous-secteur de l'Assainissement au Sénégal» (SAN-GOV) à Diamniadio.

Malgré les efforts des dernières années, le Sénégal fait encore face à des défis considérables en matière d'assainissement. En 2022, le taux d'accès aux services d'assainissement était de 71,7% en milieu urbain et de 52,6% en milieu rural, avec une moyenne nationale de 61,2%. Cependant, 12,1% de la population pratique encore la défécation à l'air libre, un problème majeur pour la santé publique et l'environnement.

«Nous avons une ambition très forte que d'ici 2030, au moment où, la communauté internationale se retrouvera pour faire l'évaluation de ceux qui ont pu atteindre les Objectifs du développement durable (ODD), qu'on puisse dire que le Sénégal est parmi les premiers, en Afrique et dans le monde, à réaliser l'accès universel à l'assainissement. Le taux d'accès global actuel étant de 61,2%, notre ambition, c'est d'aller à 100% dans les années à venir», a projeté le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur les défis pour l'atteinte des ODD6.

Selon lui, le projet SAN-GOV vise à répondre à ces défis par une série d'initiatives stratégiques, l'amélioration du cadre juridique à la mise en oeuvre d'une phase pilote de police de l'assainissement et révision des textes, le renforcement du suivi des performances avec la mise en place d'outils de gestion et de suivi de la qualité du service, le coordination des acteurs avec la restructuration et déconcentration du Cadre de Concertation et d'Échange des Acteurs du sous-secteur de l'Assainissement (CCEA), le renforcement des capacités avec la formation des parties prenantes de l'assainissement.

Le ministre a exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, pour leur soutien dans cette initiative cruciale. «L'accès universel à l'Eau et à l'Assainissement demeure un des défis majeurs de la communauté internationale, en particulier en Afrique au Sud du Sahara», a-t-il rappelé, soulignant l'importance de ce projet dans le contexte sénégalais.

Avec un financement de 1,8 million de dollars, le projet SAN-GOV, fruit d'une collaboration entamée en 2022 avec la Fondation Bill et Melinda Gates, ambitionne de renforcer la chaîne de gouvernance de l'assainissement au Sénégal et de créer un environnement propice à des services d'assainissement sécurisés et durables. Le ministre a insisté sur l'importance d'un suivi rigoureux et de la mobilisation de toutes les parties prenantes.

«J'invite toutes les parties prenantes à s'approprier les activités afin que nous puissions, ensemble, atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés», a-t-il déclaré. Il a également remercié les partenaires pour leur appui constant, notamment GGGI, Speak Up Africa et International Budget Partnership (IBP) pour leur accompagnement continu dans le sous-secteur de l'assainissement.

Le projet SAN-GOV s'inscrit dans les orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, visant à améliorer le cadre de vie des Sénégalais et à promouvoir une gouvernance efficace des services publics. Avec ce projet, le Sénégal se donne les moyens de relever les défis de l'assainissement et de contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable.