Sénégal: Administration pénitentiaire - Le nouveau directeur installé dans ses fonctions

Le Colonel Abdoulaye Diagne, ex directeur de l'administration pénitentiaire a passé le témoin vendredi à son successeur, l'inspecteur Aliou Ciss fraichement nommé à la tête de la direction de l'administration pénitentiaire. D'ores et déjà, le nouveau directeur s'engage à faire siennes les recommandations et orientations issues des assises de la justice.

Prenant la parole le directeur sortant le Colonel Abdoulaye Diagne déclare à l'endroit de son successeur priant pour le succès de son successeur, « je vous engage instamment à vous suivre dans cette dynamique avec désintéressement et amour pour que votre sacerdoce profite toujours aux personnes dont vous avez la garde. »

« Pour la première fois de son histoire l'administration pénitentiaire va être dirigée par un cadre issu de ses rangs. Je vous invite à faire bloc derrière le nouveau directeur général pour lui apporter la solidarité et la loyauté que requièrent ses nouvelles fonctions », a invité l'ex directeur, Colonel Diagne.

Pour sa part, le nouveau directeur soucieux d'un meilleur fonctionnement de la justice, notamment du service public pénitentiaire, s'engage à faire siennes les recommandations et orientations issues des assises de la justice. A cet effet, souligne l'inspecteur Aliou Ciss, « Il s'agira pour moi d'inscrire en priorité l'humain au coeur de mon action, en m'attelant à l'amélioration des conditions de détention et préparation à la réinsertion sociale, au renforcement des capacités opérationnelles du personnel et à la revalorisation de la fonction pénitentiaire. »

L'administration pénitentiaire ayant pour mission d'assurer la mise ne exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire. A ce titre, « La surveillance et l'entretien des personnes qui dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite d'une décision de justice. A côté de la sécurité, elle assure une seconde mission de préparation à la réinsertion des détenus », a relevé le directeur entrant de l'administration pénitentiaire.