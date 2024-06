Sénégal: Matam / Bourse de sécurité familiale (Bsf) - Les bénéficiaires reçoivent 35.000 FCFA après 09 mois d'attente

Le payement des Bourses de sécurité familiale (BSF), qui a été rendu effectif hier, jeudi 12 juin 2024, a conduit plusieurs bénéficiaires du programme social mis en place par l'Etat du Sénégal pour lutter contre l'extrême pauvreté et soutenir les familles vulnérables, à prendre d'assaut, dès les premières heures de la matinée, les différents bureaux de Poste.

L'acte d'usage de l'allocation de cette bourse qui s'inscrit dans la dynamique de permettre aux chefs de ménages en situation de grande précarité, avec des revenus très faibles, de joindre les deux bouts, allant de la préparation de l'ouverture des classes à l'assurance des besoins d'appoint, s'est toutefois accompagné d'une amertume.

«Après 09 mois d'attente (soit 03 trimestres, ndlr), je n'ai reçu que 35.000 FCFA. En l'état, c'est une surprise de taille, car l'obtention de la bourse permet de régler des problèmes liés aux charges de scolarité des enfants et des attentes de la famille», clame Seybatou, une ménagère de Thiarène, village situé dans la commune de Nabadji Civol.

Un ressenti qui traduit sa désolation, comme beaucoup de bénéficiaires de ce programme de protection sociale intégrée qui continuent de demander que «le montant soit relevé pour leur permettre de faire face aux multiples charges familiales». Avant de solliciter de l'Etat que «des solutions» soient apportées «aux difficultés qu'ils éprouvent dans leur déplacement pour l'obtention de leur bourse et aux retards pour la perception ainsi que la non maîtrise du calendrier des transferts».

Le Programme national de Bourse de sécurité familiale (PNBSF), mis en place par l'Etat (notamment le régime de l'ancien président Macky Sall), a pour objectif général de «Contribuer à la lutte contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale des familles à travers une protection sociale intégrée en vue de favoriser leur accès aux transferts sociaux et de renforcer, entre autres, leurs capacités éducatives, productives et techniques».

Spécifiquement, il s'agissait initialement, entre autres, de «mettre à la disposition de 250.000 familles vulnérables des Bourses de Sécurité Familiale de 100.000 FCFA/an pour renforcer leurs moyens d'existence et capacités éducatives et productives».

Par la suite, sur la base du Registre National Unique (RNU) qui comprend les ménages pauvres et vulnérables et qui devrait être porté à un million de ménages, il a été révélé que le PNBSF allait mettre à «disposition de près de 500.000 ménages situées dans la catégorie d'extrême pauvreté, des cash-transfert de 25.000 FCFA par trimestre (100.000 FCFA par an)».

Mieux, le 31 décembre 2022, le président Macky Sall, avait exprimé sa volonté de porter la Bourse de sécurité familiale de 25.000 à 35.000 FCFA. Et la Déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Aminata Sow, de préciser, le dimanche 30 avril 2023, que la mesure allait alors entrer en vigueur «dès le prochain paiement que les bénéficiaires recevront». Ce qui fait que les BSF passent ainsi de 100.000 à 140.000 FCFA par an.