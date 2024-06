Ile Maurice: La promotion de quatre assistants-secrétaires permanents réclamée

La State and Other Employees Federation (SOEF) réclame la nomination de quatre assistants-secrétaires permanents (APS) au poste de Deputy Permanent Secretaries (DPS) dans les plus brefs délais, car il existe déjà des vacances pour ce poste. Les quatre fonctionnaires ont été recrutés en 2011 et font partie des autres APS qui ont participé à l'exercice de sélection pour le poste de DPS sur la base de l'ancienneté en août dernier.

Par la suite, le 16 avril 2024, la Public Service Commission (PSC) a procédé à la nomination de 23 des assistants-secrétaires permanents aux postes de Deputy Permanent Secretaries, sur la base de l'ancienneté et donc de la méritocratie. Cependant, les quatre APS n'ont pas été nommés car il n'y avait plus de vacance pour le poste de DPS. Cependant, trois DPS ont, depuis, été nommés secrétaires permanents (SP) et deux DPS ont pris leur retraite, ce qui a laissé cinq vacances au poste de DPS, qui n'ont pas encore été remplies.

Dans ce cadre, le président de la SOEF, Radhakrishna Sadien, a adressé une lettre au secrétaire au Cabinet et chef du Service civil, relevant du Bureau du Premier ministre, le 25 avril dernier, réclamant que les procédures relatives à la nomination de ces quatre APS au poste de DPS soient effectuées au plus tôt sur la même base d'ancienneté comme pour les autres dans le respect de la méritocratie afin d'éviter toute discrimination à leur égard. Nous avons sollicité le bureau du secrétaire au Cabinet et chef du Service civil, Premode Neerunjun, pour plus d'informations à ce sujet. À l'heure où nous mettions sous presse, une réponse était toujours attendue.