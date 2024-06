Congo-Kinshasa: Couverture santé universelle - Le pays a réceptionné un important lot du vaccin antipaludique R21/Matrix-M

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme qui constitue l'une des principales causes d'hospitalisation et de décès chez les moins de 5 ans, le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, vient d'introduire, dans le calendrier vaccinal de l'enfant, un nouveau vaccin contre cette maladie. Il s'agit du vaccin R21/Matrix-M.

Le premier lot du vaccin constitué de 693 500 doses a été réceptionné récemment à l'aéroport de N'Djili par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, grâce à l'appui de certains partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Ces doses sont destinées à vacciner les enfants de six à vingt-trois mois contre le paludisme.

L'introduction de ce vaccin dans le calendrier vaccinal de l'enfant, a indiqué le ministre, s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle et vise à le protéger contre le paludisme.

"Nous recevons pour la première fois, en République démocratique du Congo, le vaccin pour lutter contre le paludisme qui est une des grandes causes de mortalité, notamment chez les enfants qui payent le lourd prix de cette maladie. Il va donc de soi que toutes les solutions que nous pouvons utiliser pour diminuer la mortalité dûe à cette maladie soient importantes", a dit Roger Kamba.

%

Il a renchéri que ce vaccin est efficace pour avoir été utilisé dans d'autres pays d'Afrique sur plus de deux millions d'enfants. "Voilà pourquoi le ministère de la Santé publique a fait le choix d'utiliser ce vaccin pour diminuer la mortalité liée au paludisme", a-t-il précisé.

S'agissant de l'administration de ce vaccin, le ministre a indiqué qu'il sera donné en quatre doses, à savoir six mois, sept mois, neuf mois et quinze mois en suivant les provinces les plus touchées par la maladie, notamment le Kongo central, le grand Bandundu et Kinshasa, ainsi de suite, pour assurer une large couverture d'enfants en attendant d'autres lots. Il a rassuré la population quant à la qualité de ce vaccin. "Le vaccin étant pré-qualifié par l'OMS, il est donc sécurisé pour les enfants", a-t-il informé. Toutefois, il a laissé la main au ministère de la Recherche scientifique à continuer des recherches sur ce nouveau vaccin.

Les avantages du vaccin R21/Matrix-M

Le vaccin antipaludique R21/Matrix-M a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays du continent africain tels que le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso. Les résultats enregistrés sont probants. Grâce à ce vaccin, une baisse de 13% du nombre de décès, toutes causes confondues, chez les enfants en âge d'être vaccinés, a été rapportée.

La vaccination contre le paludisme a réduit de plus de la moitié le nombre de cas de la maladie au cours des douze mois qui suivent l'administration des trois premières doses. Une quatrième dose permet de prolonger la protection.

Il a été aussi constaté une réduction de 22% des hospitalisations pour paludisme grave. L'utilisation du vaccin antipaludique n'a pas réduit l'utilisation des méthodes de prévention ayant prouvé leur efficacité (moustiquaires imprégnées d'insecticide, par exemple) ni l'adoption d'autres vaccins infantiles ou le recours aux soins en cas de fièvre.

Les résultats sont optimums lorsque la vaccination est associée à un ensemble d'interventions de lutte contre le paludisme adaptées au contexte local. La fiabilité du vaccin a été démontrée après l'administration de plus de six millions de doses à plus de deux millions d'enfants. Pour tous ces avantages, l'Unicef encourage fortement les parents à faire vacciner leurs enfants selon le calendrier de quatre doses pour une protection optimale.