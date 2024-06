Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Perenco Congo prévoit d'augmenter sa production de plus de 25%

Le pétrolier franco-britannique ambitionne de dépasser la production de 100 000 barils/jour, contre 80 000 barils/j, en renouvelant des champs matures. En séjour à Brazzaville, le patron du groupe Perenco, Armel Simondin, a présenté, le 13 juin, les projets « innovants » de sa compagnie au président Denis Sassou N'Guesso.

Arrivé à la tête du groupe pétrolier en mars dernier, Armel Simondin a voulu rassurer les autorités sur l'engagement de la filiale congolaise à poursuivre ses investissements dans le pays. La compagnie compte mettre au point de nouvelles techniques pour relancer des puits pétroliers en fin de vie, dans le but de récupérer le pétrole encore non exploité. Ces techniques innovantes sont censées lui permettre de calculer le taux de récupération du pétrole disponible ainsi que le volume retiré.

Deux champs matures sont ciblés par le projet d'investissement de Perenco Congo. « Nous essayons de trouver des solutions innovantes pour booster notre production des champs Likouala et Emeraude, où nous avons réussi à augmenter, de façon très significative, la production. Nous souhaitons continuer dans le chemin de champs matures et nous sommes en train de discuter avec le Congo(...) Notre ambition est l'exploration des champs matures afin de pouvoir augmenter la production du pays», a déclaré Armel Simondin, sans plus de précision sur le calendrier.

Présente au Congo depuis 2001, la compagnie Perenco exploite principalement les champs d'Emeraude, de Likouala, de Yombo avec l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement La Noumbi et la concession Pointe-Noire grand fond Sud. Au cours des dernières années, Perenco Congo a réalisé d'importants investissements en matière d'exploitation et de production. Elle a également investi dans les recherches géologiques dans l'optique d'améliorer sa production.

Dans le cadre de son engagement sociétal, la compagnie pétrolière a financé la construction d'un hôpital à Yangui, dans le département du Pool. Le centre hospitalier devrait être inauguré ce 17 juin, a annoncé le patron du groupe, Armel Simondin.