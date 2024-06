Maroc: Plus de 2 millions de pèlerins au Mont Arafat pour le rite le plus important du Hajj

Mont Arafat — Plus de deux millions de pèlerins se sont rassemblés, samedi, sur le Mont Arafat pour accomplir, dans un climat de piété et de recueillement, le rite le plus important du Hajj.

Les pèlerins vont accomplir les prières d'Ad-Dohr et d'Al-Asr, raccourcies et regroupées avec un seul appel (adhan) mais deux iqama, dans la Mosquée de Namira après avoir écouté la Khotba d'Arafat, qui sera traduite en une vingtaine de langues. Au coucher du soleil, ils déferleront vers Muzdalifah où ils accompliront les prières d'Al Maghrib et d'Al Icha.

Se trouvant à environ 20 km de La Mecque, le Mont Arafat, connu également sous le nom Jabal Al-Rahma, est l'étape la plus importante du pèlerinage.

Dimanche, premier jour de l'Aïd Al Adha en Arabie Saoudite, les pèlerins vont commencer, dès l'aube, à accomplir le rituel de la lapidation des stèles au niveau du site de Mina, par le lancement des sept cailloux de "Jamrat Al-Aqaba".

Après, les pèlerins procèderont au rasage et à la coupe de leurs cheveux, puis au sacrifice du "Hady" de l'Aïd Al-Adha. Ils effectueront ensuite le "Tawaf Al-Ifadha", après quoi ils retournent à Mina pour y passer la nuit pour le reste des jours de "Tachriq".

Cette année, le nombre de pèlerins marocains s'élève à 34.000, dont 22.500 sont encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, tandis que les agences de voyage encadrent 11.500 pèlerins.