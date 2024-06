Sénégal: Démission Cheikh Gueye de Teungueth Fc - « On n'a plus envie de continuer dans cet environnement »

On en sait un peu plus sur les causes de la démission de Cheikh Guèye à la tête de TFC. Si le communiqué officiel fait cas de « convenances personnelles », l'élimination en Coupe du Sénégal ajoutée aux attaques de supporters auraient concouru à précipiter son départ de la tête du club dont il était lié jusqu'en 2025.

« On ne peut pas être champion et on vient pour perdre un match de coupe, des gros gaillards t'insultent. Cela ne donne pas envie de continuer. Cela donne envie d'aller chercher ailleurs. Ce n'est pas la première ni la deuxième fois qu'on vous insulte parce que vous avez perdu. On n'a plus envie de continuer dans cet environnement », a-t-il laissé entendre au micro de la RFM suite à la demi-finale perdue face à Mbour Petite côte.

S'il le technicien n'avait pas encore réagi, Teungueth FC a informé avoir regretté le choix de son entraineur après un an de collaboration. « Il était pourtant lié au club jusqu'en 2025. Teungueth FC regrette ce choix soudain et lui souhaite une bonne suite de carrière. Durant toute leur collaboration, la Direction a pourtant mis tout en oeuvre pour la réussite de la mission du coach et de l'ensemble de son staff technique. Et cela a porté ses fruits avec trois trophées majeurs : la Coupe de la Ligue, le Trophée des champions et le titre de champion », soulignait le club Rufisquois avant d'ajouter :

« Le Comité Directeur de Teungueth FC se réunira très prochainement afin d'étudier le profil idéal pour succéder à Cheikh Guèye et poursuivre le projet ambitieux du club. Malgré ce départ soudain, le club tient à informer les supporters et sympathisants qu'il continuera à mettre tous les moyens à sa disposition pour hisser haut les couleurs de la Ligue 1 la saison prochaine ».