Ile Maurice: Place aux femmes dans l'univers musical

Si MOMIX, en tant que premier marché de musique ne tient plus, il continue cependant ses autres activités annexes. Ainsi Stephan Rezannah, fondateur de MOMIX, et son équipe travaillent actuellement sur un nouveau projet : Women in Power (WIP) by MOMIX. Ce projet a été présenté au IOMMA, marché de la musique de l'océan Indien, qui s'est tenu début juin à La Réunion.

«La place des femmes dans l'industrie de la musique devait être un thème central dans l'édition de MOMIX de l'année dernière, mais puisque ce marché est trop coûteux et que nous n'avons pas obtenu le soutien nécessaire, nous n'avons pu le tenir, toutefois la place des femmes dans l'industrie musicale est un sujet qui nous tient à coeur et nous avons décidé d'aller de l'avant avec ce projet en mettant sur pied WIP», explique Stephan Rezannah.

WIP découle du constat que l'industrie de la musique à Maurice ne comprend que peu de femmes. «Selon nos calculs, qui ne sont pas officiels, car les chiffres exacts n'existent nulle part, cette industrie n'accueille que 10 % de femmes à temps plein et il n'existe aucune femme à la tête d'un organisme purement musical. D'autre part, si les femmes sont employées, elles n'assument pas, la plupart du temps, des postes à responsabilité», souligne Stephan Rezannah.

Autre fait, parmi les femmes qui évoluent dans cet univers, peu ont reçu une formation adéquate. «Donc, avant même de parler d'égalité des genres dans l'industrie, il y a un débalancement majeur dans la répartition des rôles, mais aussi surtout des opportunités.» Et pourtant cette industrie aurait de quoi séduire, car Stephan Rezannah estime que le salaire mensuel d'une personne formée tournerait autour de Rs 30 000 - Rs 50 000.

Le programme WIP aspire dans un premier temps à comprendre les motivations et démotivations des femmes à intégrer cette industrie. Selon Stephan Rezannah, «beaucoup de femmes ont montré un intérêt pour ce secteur, sauf qu'elles ne restent pas. Toute raison avancée comme les horaires de travail qui seraient incompatibles à une vie de famille est hypothétique». Pour connaître les raisons qui poussent les femmes à ne pas faire carrière dans ce secteur, l'équipe de MOMIX travaille actuellement sur des questionnaires auxquels les femmes interrogées seront appelées à répondre.

D'autre part, WIP souhaite professionnaliser les femmes déjà actives dans cette industrie en leur proposant des formations, des mises en réseaux, des stages à la fois à portée locale et internationale. Des ateliers de conscientisation et de sensibilisation sur le rôle des femmes dans différents corps de métiers de l'industrie de la musique seront également à l'agenda de WIP, qui vise à réduire l'inégalité en offrant plus d'opportunités aux femmes et optimiser leur accès au monde professionnel de la musique.

Une action que Stephan Rezannah a déjà mise en place dans son entreprise. «Le noyau de l'organisme comprend quatre personnes, soit deux hommes et deux femmes», explique-t-il. Pour montrer que les femmes sont aussi capables que les hommes dans ce secteur, l'exemple de la mère de famille Carole Silvio est cité. Cette dernière a rejoint Jorez Box il y a deux ans. Elle s'occupe de la régie technique. L'année dernière, elle a été sélectionnée parmi un groupe de 15 femmes sur tout le continent africain et dans la région indianocéanique pour participer à une formation en Tanzanie, Gender @ Work Training Programme, qui vise à professionnaliser les femmes dans les métiers de la musique.

En Tanzanie, elle a aussi eu l'opportunité de faire un stage dans l'équipe de régie technique de l'événement majeur qu'est la Music in Africa Conference for Collaborations, Exchange and Showcases (ACCES) 2023. Fort de son expérience, elle a été repérée par l'équipe du Sakifo, le festival de musique incontournable de La Réunion. «Elle va ainsi travailler dans l'équipe technique de ce festival cette année et elle sera sur la plus grande scène du Sakifo», explique Stephan Rezannah.

À son exemple, Kimberley Oxide, qui s'occupe de la recherche et du développement, et Alexandra Avice de la stratégie et de la communication de l'équipe de Stephan Rezannah, sont également des femmes qui évoluent dans l'univers musical à portée locale et internationale. «Avec WIP nous souhaitons offrir cette possibilité à d'autres femmes qui seraient vraiment intéressées à faire carrière dans l'univers de la musique», conclut Stephan Rezannah. Si l'univers de la musique, qui englobe plusieurs différents métiers, vous intéresse, mesdames, faites donc entendre votre voix.